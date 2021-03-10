俄羅斯對美國與歐盟的立場愈來愈強硬，再沒有顧忌，而是直接對抗。美歐怎樣對待，俄便怎樣反制。一是因為俄已受制裁多年，早已克服了困難。再加重制裁亦不會帶來更大的困難。無後顧之憂便促針鋒相對。在軍事演習的場所，在敍利亞戰場，都是如此，且俄羅斯進軍中非，開闢制美的另一戰場。

二是美國亡俄羅斯之心不死，一方面在邊界圍堵，推翻俄羅斯的鄰近國家的政權，用親美勢力威脅俄羅斯。另方面，借葉利欽時代美在俄羅斯布置下的親美勢力，借民主政治的平台，內外夾攻，企圖在俄羅斯內部掀起顏色革命，顛覆政權，特朗普和拜登誰任總統，攻俄羅斯的戰略從未改變，普京再不存幻想和僥倖。

俄羅斯是經過20年時間來歷經挫折，才認識美俄關係的本質，才知道對美只能強硬，強硬才取得主動，轉守為攻，才是對付美國紙老虎的策略。因此，普京政府才揚言可以與歐盟斷絕關係，才強調對美國的挑釁要以戰止戰。美國威脅用核武器，俄羅斯亦不怕動用核武器。

俄羅斯經濟已從美歐制裁中復原過來，美國按不住油價，俄羅斯便受其利，天然氣出口有中國穩定的市場，還有俄德合作的北溪2號氣管建設，土溪的發展，已保不失，加以在產品的加強出口，俄經濟已立不敗之勢。把美國外債全部出售，換上黃金，更免受美元霸權的欺壓。俄羅斯或許不能與美歐競爭，自衞退守已足夠，便可以外交和軍事援助與美國周旋，也使美國左支右絀，忙於奔命，難以維持伸手過長產生的爛攤子。

只要俄羅斯不再執泥西方民主的假象，在國內加強控制，以冷戰伎倆對付美國冷戰的攻擊，即使回復一國社會主義 （改良的開放的新體制），有過去幾十年的教訓，也有蘇共失敗的慘痛經驗，今天的俄國未必不能抵禦實力大不如前的美國的攻擊。更何況俄羅斯還有強大的中國的支援，和變了天的中東北非戰場可供迴旋。歐洲、日本亦未必全心全意作美國的工具。

今天歐日再不是舊冷戰時代不得不屈從強勢的美國，反而經歷幾十年美國的駐軍、美國的奴役，單以共同價值的說法，怎能使歐日心服於美國優先的霸道。更何況，美國價值與歐洲的價值有大的差別。歐洲是市場與社會主義的結合，美國是野蠻資本主義，日本的東亞價值更與美國西部牛仔的價值大相逕庭。

新冷戰中，美國一方開始分裂，俄國一方卻是更強的改組。俄未必可壓倒美國，但至少不敗，強硬便有底氣。