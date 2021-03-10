林鄭月娥領導香江府衙的新冠肺炎抗疫工作可說表現極差，民怨沸騰。抗疫工作的每一個環節，每一個階段，都是錯漏百出，致使抗疫工作一年半了，疫情多次反覆，愈加嚴重，目前的第4波已近4個月，疫情「清零」還根本看不到曙光。

現在大家都把打疫苗針當成抗疫和救命的法寶，不料卻接連出現打針後之「命案」，雖說專家們聲稱這與打疫苗無直接關係，但間接關係誰能否定？只要這種間接關係、誘發性關係疑雲重重，市民們就必會恐慌，打針卻步。更荒唐的是，政府直接漠視民憂，不但不煞停新冠疫苗接種計劃，反而公布再將計劃擴大至涵蓋教師、地盤工、食肆員工等，由原先5類再增加7類優先接種人士，預計涉及130萬人，連同原先公布的5個優先組別，共有300多萬人。政府此舉，實乃罔顧人命安全也。

然而這不奇怪，政府一開始就對接種疫苗抗疫這件事，採取所謂「收益大於風險」的態度。現在，「命案」連連，政府還是這個態度，官員還是這樣說，政府難道不知道人命風險是不能用所謂「收益」計算的嗎？請問人世間到底有甚麼「收益」可以大於「人命」？如果以這樣的公式計算，市民的健康和生命安全有何保障？

新冠肺炎抗疫工作，盡顯了「港人治港」的顢頇無能。按照香港的制度和架構，按照香港政府的官制和人事，回歸後，香港依然是「公務員治港」，特別是「政務官治港」。從曾蔭權到林鄭月娥兩位特首，到他們的管治班子的多位高官皆政務官出身，這類政務官乃「機關幹部」、「三門幹部」——家門、校門、機關門——走上仕途。他們缺乏基層工作歷練和經驗，高高在上，自以為是，文牘主義，嚴重脫離實際，不知人間疾苦，不明百姓訴求，制訂的政策和工作方針往往出錯，本能之反應就是推諉卸責。

這樣的「政務官治港」是個甚麼樣子，港人深受其害。今次新冠肺炎之抗疫一塌糊塗，更令港人吃盡苦頭！