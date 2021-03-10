中國新一年度國防預算為1.35萬億元人民幣，約合2,090億美元，較上年度增長6.8%。對此，西方傳媒照例炒作中國威脅論，指中國連同隱形軍費在內，實際軍費已逼近3,000億美元。其實，不管中國軍費如何增長，都遠遠追不上美國，美國軍費是其後15個國家的總和，超過全球軍費三分之一，中國不過是小巫見大巫。更何況，中國軍費佔GDP比重還不足2%，根本無法與美國長期超過4%相提並論。

古人說，「國雖大，好戰必亡；天下雖安，忘戰必危。」中國人一向不好戰，有時候甚至懦弱，對外敵委曲求全，一味退讓。但今天面對百年未有之大變局，中美關係惡化、周邊群狼環伺、台海風高浪急，中國除了提升軍力以戰止戰，已沒有其他選擇。最近美國媒體大肆渲染中國軍力增長，聲稱到2025年中國海軍將擁有400多艘艦艇，超過美國的355艘。實際上，中國艦艇大多是中、小型，主要是防禦性質，與美國航母戰鬥群到處耀武揚威完全是兩回事，老美吹捧中國海軍，顯然別有居心。

以史為鑑，可知興替。清朝時中國海軍實力號稱遠東第一，比日本強大得多，結果一場甲午海戰即全軍覆沒，可見戰爭勝負的關鍵不在武器而在於人。當年在朝鮮戰場上，中國軍隊以劣勢裝備將不可一世的美國軍隊逼上談判桌，憑的就是一股頑強鬥志，今天中國軍隊還有這種鬥志嗎？

早前中印兩國爆發邊境衝突，雙方各有傷亡，有中國網民竟然發表詆毀解放軍官兵的言論，簡直令人齒冷。官兵在前方流血流汗、保家衞國，網民卻在後方說風涼話、詆毀烈士，還有人性嗎？一個沒有英雄的民族是可悲的民族，一個有了英雄卻不懂得敬重和愛戴的民族是不可救藥的民族。中國軍費年年增加，軍力不斷提升，但如果國民素質不能相應提升，我們的民族依然無法擺脫「最危險的時候」。