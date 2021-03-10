新冠疫苗接種兩星期，接近10萬人接種，便已出現3宗死亡個案及多宗嚴重事故，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會開會，討論4宗個案，指其中一宗死亡和兩宗要深切治療的個案，都與疫苗無直接關係。餘下一宗死亡個案要等待詳細解剖報告。若要向政府疫苗接種保障基金提出索償，申索人需要由註冊醫生及專家委員會證明事故與接種疫苗有關，或者未能排除相關因果關係。言下之意，有3宗個案已被初步DQ，相信索償非常困難， 另外一宗遺屬除了承受家人離世的慘痛，還要看着他的遺體被劏肚開腦，雙重折磨及二次受傷， 最終能否獲得賠償，亦是未知之數。

最新死者是71歲男子，是首宗在私家診所接種科興疫苗出事死亡，亦是3位死者中唯一沒有長期病患，所以官方不能把死因推給過往病歷，且看又會怎樣搬龍門撇除關係。

委員會強調，本港每日平均有10人死於冠心病或中風，但明眼人一看就知道一個會行會走的人，打了疫苗數天後病死，或多或少都有一定關係。若果其他病會致命，為何不早死或遲死，偏偏接種後才死？政府想藉專家委員會一句話來擋架，實在太低估大眾智慧。

設立疫苗接種保障基金本來是為了給予市民信心，希望全民接種增加群體免疫力，令到新冠肺炎疫情盡快過去，香港可以重新振作，但口講得漂亮，實際進行卻顯得孤寒又卸膊，市民只見一大堆語言偽術，又何來信心呢？

若果高官想救火，懂得利用公關技巧，應該換個態度，橫豎10億元已經拿出來作為基金用途，有死亡事故便盡快賠償，速速「磅水」，讓市民看見政府有誠意，亦可以令事件盡快平息，避免再發酵打擊全民接種疫苗計劃。疫苗長期擺放至過期，會浪費億元計金額。擴大接種疫苗優先群組，給人心急清貨的觀感，無補於事，還是直接賠償最實際。