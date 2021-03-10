受到疫情影響，戲院停業數月，直至今年2月18日先可重開。3月8日，本港連鎖戲院UA突然在其官方網站上公布，即日起全線結業，結束其36年業務，即日關閉6間在市區旺點的戲院（一間早前已賣盤）！其Facebook專頁亦搜尋不到。

UA母公司，立基國際集團旗下購票通（Cityline）則因為去年失去了近14年康文署的營運服務，估計損失2億元。加上過去一年3度被政府因疫情而叫停，半年內零收入，而又沒有進行裁員。UA現開始了清盤程序，並即日給予員工遣散費和特惠金！公司回應指，這個是一個感到艱難和心痛的決定。

筆者是一個電影迷，經常會去UA看電影，也是UA的會員。今次UA結業，完全不能怪罪公司經營不善，又或有人事失誤，究其原因是新冠病毒疫情。政府為了防止人多聚集的地點，變成病毒散播傳染的場所，曾3度喝停電影院運作。這個做法對電影院來說是不公平，更是無理對待，可以反映出負責官員堅離地，無考慮實況，為保安全，封得就封。

其實直到現時為止，尚未見有疫症來自電影院。電影院已經做了不少預防措施，包括戴口罩，不准飲食，每兩個位就要分隔。究竟那些負責官員有冇盡職盡責去實地了解過呢？就連需要除口罩進食的一眾食肆，早前也由堂食2人一桌，放寬至4人一桌。為何仍要封電影院？

今日UA結業，政府有責，新冠肺炎疫情之下政府的援助方案最高僅可補償300萬元，對於UA來講，只是杯水車薪，甚至連一個月的租金都不夠；其次是無良大業主，在疫情嚴峻的情況之下，不願意與民共度時艱，減租以減輕租客壓力。

UA是筆者及和許多香港人都喜歡的戲院，從1985年開始，UA就一直陪伴着港人成長，為香港人提供優質的電影服務，因為它不時引入一些新的電影科技，包括IMAX，雷射投影技術， D-Box動感電影系統，視障及聽障人士觀影輔助設施等等。種種的大膽決策，可以看出他們是電影業界的有心人。另外，在疫情影響之下的艱難困境，UA仍不裁員，可以看出這是一間「有情」的公司，令人感動！電影工作者總會會長田啟文回應，UA結業是電影界亮起的「紅燈」，而且會有連鎖作用，令本土電影和小製作公司作品，上影無期。他希望有「白武士」出手，協助解決困難。

政府出台政策，官員不求有功但求無過，但求自己過關，今日是UA，明日就是其他企業和中小企，政府不成政府。