疫苗接種計劃自上月26日展開，不足兩星期竟爆出3宗懷疑接種後死亡個案，另有最少兩宗個案危殆，無獨有偶都涉及國產的科興疫苗。國貨號稱採用最傳統的滅活技術，相對安全，偏偏卻是「死得人多」，表現不僅令港人失望，直情令港人心驚。

難怪黃絲群頻頻幸災樂禍，揶揄「信國家吖，家陣咪信到命都冇囉」，儘管黑心，但實在叫人無可辯駁。事實上，科興疫苗的第3期數據欠奉，惟港府卻以情況緊急為由而豁免，加上內地早就列明60歲或以上人士，以及某些病患者不宜接種，奈何港府充耳不聞，照打可也，甚至將優先群組進一步擴大，完全無視市民憂慮，幾可斷言，死亡個案必定陸續有來。

官不殺伯仁，伯仁因官而死。港府為了「政治正確」、討好中央，不惜拿市民條命較飛，然而你傻人不笨，事關人命，市民豈會陪你癲？從預約接種疫苗人數插水式暴跌觀之，目前到港的百萬劑科興疫苗注定滯銷，連帶過百萬劑的復必泰也必會受到拖累，淪為沙頭角村長個女──搵你愛！

最令人不明白的是，由港府高官到專家委員會皆無意叫停長期病患者接種，到底所為何來？難道長期病患者的命不是命嗎？還是潛台詞是人老多病，死不足惜呢？問題是，如果受害者是高官或專家的父母至親，他們是不是也是一樣，你死你事？凡事過得人過得自己，所謂己所不欲，勿施於人，人命面前豈能親疏有別！

正如筆者前述，若政府真有決心平息疫情，就必須提高透明度，拿出時間表，告訴市民你有甚麼大計。而不是明知疫苗有問題都照打，然後失驚無神重玩封區禁足強檢把戲，市民疲於奔命，對政府只會愈來愈反感，還談何疫症清零？

撤換無能的食衞局局長陳肇始，叫停長期病患者接種，搞清安全及風險問題，否則無法重建市民信心。