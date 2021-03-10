有公信力的管治者施政，理應政治歸政治，經濟歸經濟，醫療歸醫療，但弱勢政府則不然，反對者從四面八方向你找碴，一切問題都可以跟政治有關，為政者就要懂得善用公關手法，去化解危機。

香港特區政府就是一個徹頭徹尾的「弱勢班子」，卻又不會搶佔輿論陣地，因此，每推行一項新政，就多一次「受靶」機會，捱了箭，不但無力還擊，甚至連止血療傷也不會。

特區政府正替市民注射新冠疫苗，9天內，接種者之中出現了3宗死亡個案，換了是一個具公信力政府，市民或許還能冷靜面對，細心思考死因是否與疫苗有關，但咱們的政府長期不得人心，既有空子可鑽，反對者自然伺機煽動民情。可憐禮賓府內的人，只有捱打的份兒，卻不懂得怎樣去打一場輿論防守戰。

面對疫苗的信心危機，衞生署應該先穩定人心，既要向市民承諾會盡快徹查死亡及病危事故，是否與接種疫苗有關，更要鋪陳客觀數據，讓市民作理性的思考與評估。政府發言人應該告訴大眾，全港約750萬市民，2019年有約4萬9千人亡故，平均每天超過130人。按比例計算，每9萬人之中，一年就會有590人死亡，平均每天1.6人。這個比率還是依總人口推算所得，就連初生嬰孩與年輕者也包括在內。

目前，香港已注射新冠疫苗的市民超過9萬人，其中不少是長者或長期病患者，按理他們的正常死亡率，會超過每天1.6人。因此，市民即使隔天甚或每天，都聽到有接種者死亡的個案，也不必恐慌，或許是正常現象。大家如不放心，可以等待醫療專家發表全面研究報告之後，再決定是否接種疫苗。

可惜咱們的管治班子非但自己不大會說話，也不懂得讓數字替他們說話，怪不得民心會躁動不安。