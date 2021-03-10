打？唔打？這是個問題，尤其係有長期病患嘅長者，即使有私家醫生作諮詢顧問，之不過，命只得一條，打錯針返唔到轉頭，自己條命自己決定，多點猶豫不決，思前想後，內心糾結，亦人之常情！

本港短短9日內出現3宗科興疫苗接種者死亡個案，3名死者兩男一女，年齡由最細55歲至71歲。最新一名71歲老翁接種疫苗後死亡，死者本身冇特別大病歷，多年前曾有甲狀腺問題，在接種後喺短時間內離世，政府話要有足夠嘅解剖報告資料才可做評估。最後結果相信又係「死亡個案跟接種疫苗冇直接關係」。

衞生防護中心總監林文健稱，截至7號共接獲45宗接種新冠疫苗後涉及住院嘅非預期和嚴重異常事件，另有16宗非嚴重異常事件，主要係頭痛和身體疲倦等。有醫生就話，不能太早斷言疫苗對接種者冇其他生理上嘅影響。之不過，若然長者係長期病患者，仍然勇於接種科興疫苗，口痕友話呢啲長者深具「烈士」情懷！

要令長者安心接種，單靠庸官廢噏「疫苗供不應求，十分寶貴，接種好過唔種」，而面對死亡和不良反應接踵而至，身為「三高」長者嘅老朽，已經決定短期內不會接種任何疫苗！自己命運自己掌握，心裏踏實些！老朽亦好多疑惑，何以內地及澳門不建議60歲以上人士及長期病患者打科興疫苗，而香港庸官卻反其道而行，要長者優先接種疫苗做勇者？這是本於科學精神嗎？

澳門防疫抗疫向來做得比香港好，這已是不爭嘅事實。澳門要求60歲以上人士若想打疫苗，條件係健康狀況良好，並經醫學諮詢才可接種，並非如香港庸官一味卸膊，叫長者徵詢家庭醫生。畢竟關乎生死，眼見退針潮湧現，政府憂疫苗報廢，冇當機立斷叫長者停針，反而擴大接種群組，有學者質疑當局為「谷數」以掩退針潮！欲蓋彌彰，恐怕更令市民失卻信心！