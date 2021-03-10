前天早上，即「三八國際婦女節」當天，收睇電視新聞報道，看到一個非常不開心的消息，經營了36年的UA戲院集團，宣布當日起結束全線6間戲院業務，說在疫情打擊下，雖經開源節流、掙扎求存，在面對過去半年停業零收入的狀態下，沒有解僱任何一位員工，但卻仍要應付高昂租金及其他龐大的固定支出，無法再支撐下去，被迫結業，遣散百多位員工。

該公司在發出結業的聲明中稱，已於當天早上召集全體員工在灣仔開會，會依據僱傭條例發基本遣散費外，額外多給一筆特惠金，助員工應付燃眉之急。該公司形容宣布結業是一個痛心及艱難的決定，並向長期支持的顧客致歉，在迫不得已之下，啟動結束清盤程序。UA院線是香港電影文化企業的龍頭，在上個世紀電影業遭受高地價、高租金的摧殘下，總算刻苦經營，殺出一條血路。很可惜，最終不敵近年香港的世紀黑暴動亂和疫情的長期疊加摧殘的市場環境而倒閉，令人扼腕惋惜不已！

筆者雖不認識該集團的老闆，也沒多少次入該戲院看戲的興趣及時間，但從事了半個多世紀服務勞工的筆者，認為UA院線的投資者是有良心、有遠見、愛香港兼體諒和同情勞工階層的好老闆，可是這樣好的文化企業、有社會責任的投資經營者，卻竟得不到特區政府的及時扶持，令人氣憤和失望！

曾幾何時在疫境之下，有不少企業根本沒有受疫情打擊的經營危機，沒有裁員問題，甚至因為禁聚令使飲食業受嚴重影響，從而使超市零售銷售業務劇增而賺到更加盆滿缽滿，反而還要打保就業現金援助的主意，在「乞兒兜」搶飯食，令本可救助更多瀕臨破產的企業因而得不到及時援助，簡直是無良無義無品的自私自利者。對這些一向自我標榜對社會有承擔及良心的企業，除下假面具之後，是不道德的虛偽、滿手血腥、滿身銅臭。