於上月，將軍澳跨灣連接路預製雙拱鋼橋運抵本港並完成浮托安裝，使當區數夜之間橫空出現壯麗地標，是值得令全港市民振奮的事情。整套跨灣連接路預計將於2022年落成啟用，為將軍澳居民前往市區提供多一條道路，當中更有行人道及單車徑設施，有望成為市民假日消遣的好去處。

回想在2008年時，當局就大橋的設計諮詢市民，最終敲定名為「活力無限」的方案。顧名思義，大橋的設計理念是希望將活力帶進將軍澳社區，藉旁邊兩條橋拱的流線形態搭配底下的橋墩，合成環狀循環橋身結構。從遠處眺望大橋，會隱約發現「無限」的數學符號，故連接路亦被外界稱為「活力無限大橋」。

過往，將軍澳居民一直受到嚴重的交通擠塞問題所困擾，往往在繁忙時間難以暢順地循將軍澳隧道到達市區。當年興建大橋的主要目的，在於分流經將軍澳隧道來回市區的交通壓力。

大橋採取跨海方式連接將軍澳市鎮的東北兩岸，並接駁西岸通往即將落成的將軍澳–藍田隧道，成為將軍澳進入東九龍或前往東區海底隧道的快速通道。更重要的是，在大橋的東行車道旁將設有行人道及單車徑，為近年特區政府所提倡親水理念不謀而合，亦可推動綠色出行的概念。是次大橋的建造工程，採用當今先進的預製件技術進行興建，約有一公里的海上高架橋是由組件拼合而成。當中最矚目的，就是長200米的雙拱鋼橋主體，其重量約為一萬公噸，是為全港最大跨度的鋼拱橋。從大橋的預製組件中，亦可反映現時中國建造大型工程以及龐大運輸的能力。該批主體組件由上海南通市負責製造，並利用超大型船隻將整個構築物運抵本港，實在是在港難得一見的施工奇景。

記得數年前，當局就大橋工程向立法會財務委員會申請撥款，被外界質疑其高達56億元的造價，較稍早年間的估價高出八成。當然，政府在前期設計及土木勘探的成本上失去預算，理應接受適當的批評。不過，從大環境的角度下，香港過去10年間受到「拉布」的影響，政府多個工程受到延誤，因而形成不必要的骨牌效應，或多或少都會對個別項目產生更多不可預見的因素。

幸然，過去沒有半途而廢，在艱難之中推展香港各個重要的基建。今天再次回首，近年多個項目相繼落成，包括屯門至赤鱲角連接路、香園圍公路、港珠澳大橋等，皆承載香港對未來發展的憧憬，以及建設力量對社會大眾應有的責任。若然當日因被反對派稱為「大白象」後，就決定中止興建有利民生的設施，今天估計我們會就此浪費十數年的發展時間，而社會競爭力亦可能一去不返。

俗語有云「路遙而知馬力」，也許今天是看不到種樹的目的，但後人始終會有乘涼的機會。我們期望香港未來的發展能攀越新高峰，就如將軍澳跨灣連接路般有無限的活力，不要再為無謂的政治運動而蹉跎歲月，使我們的下一代失去應有的基礎。