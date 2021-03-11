俄羅斯對美、歐強硬，一個條件是可以與中國合作，聯華抗美。同樣地，中國對抗美國的欺凌，也可以與俄羅斯合作，聯俄抗美。中俄之間，可以長處互補。

俄羅斯是軍事強國，蘇聯時代的基礎損失不少，但還有足夠力量與美國抗衡。拋除對美國的幻想，重整原來基礎，以俄國的科研力量，亦可與美國分庭抗禮，外交的智慧和勇氣可補不足。

中國論經濟已超越美國，卻無戰爭消耗，舉國體制容易克服大的危機，只要同樣地看清中美關係的本質，不對美國存有幻想，堅持自己的發展道理，堅持創新，中美之爭，便不知鹿死誰手。當年冷戰時期，美國是以和平演變及聯華制俄內外夾攻，才戰勝蘇聯。俄羅斯在普京主政下，和平演變不易，聯華制俄變成中俄合作，雙方優劣之勢逆轉，形勢大變，演變的方向便不同。

特朗普與拜登都是美國優先的全面出擊，特朗普主力打擊中國，拜登則強力制俄，都沒有前國務卿基辛格的戰略智慧，不取連橫合縱，而是以一敵眾，迷信美國的武力和霸權力量。

中俄本來沒有足夠的互信，俄國幻想入歐，回復歐洲國家的地位；中國則還是受制於美國發展意識形態，看不起俄國，中俄之間還有歷史仇恨因素。但美國不顧一切的蠻橫壓迫，中俄都感覺到單打獨鬥會鬥不過美國，分頭迎敵，互不襄助，會變兩敗俱傷。無論是中國或俄羅斯的傳統智慧，都會主張聯合抗美，兩國的親美勢力和仇華仇俄的力量，抵不住美國壓迫帶來的危機感。

美國之狂妄是處處表現着亡俄之心不死、亡華之心不死。生死攸關，也關乎民族大義和大利益，中俄之間的矛盾、不信任可以暫時擱置，共同抗美。拜登上台不改對俄對華的緊迫，俄羅斯提出與中國軍事結盟並非不可能，中俄結盟便在看中國決策者的戰略，會否把美國處處挑釁的冷戰式攻擊公開化，確定為新冷戰的開始，把國家戰略以此調整，考慮與俄羅斯軍事結盟，對付美國操縱的北大西洋公約組織，和正在印太地區建立的軍事聯盟。

以香港為例，中國最初反對把動亂看作顏色革命，對港美都存在不確的認識。事態發展下來，有足夠情報證據指證美國插手，與台獨勢力合作試圖顛覆香港的治權，途徑手法全是顏色革命的標準。由此中國公開承認美國在港策動顏色革命，並改政策應對。中美的大關係，中俄結盟合作的大戰略，也有一個認識發展的過程。但形勢逼人，美國亡俄亡華之心不會改，中俄終要結盟。