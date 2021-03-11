據報去年6月公布《港區國安法》後，香港至少有19名曾提倡「香港獨立」或「民主自決」的政治人物棄保潛逃，這些人離港後仍然打他們的「國際線」。那些沒能逃跑，留在香港「繼續戰鬥」的亂港分子，也把「反敗為勝」的希望寄託在「國際線」上，寄託在外國勢力為他們出頭、更嚴厲的「制裁中港」身上。

然而，這些人的棄保潛逃和「國際線」行動未見其利，先見其害。香港收緊了「保釋」，連司法保護傘最想「保釋」的黎智英也幾經折騰後，終審法院「一錘定音」打碎了他的夢想。至於那19人的「國際行動」嘛，更是毫無作用，老美和西方的所謂「加大制裁」，和他們的「唱衰」無太大關係，稍微利用一下，他們就成了棄子。

這些棄子中，立法會前議員許智峯最出名，他和外國勢力「製造虛假文件」，帶着一家老小潛逃西方，又成了港府的通緝犯。許智峯風光了一陣子，向西方國家提供了一些老掉牙「唱衰中港」的彈藥，很快就「四顧無人」，寂寞難耐，生活難捱，咬咬牙，從英國跑到了澳洲。據他所說，澳洲那邊有更多的親屬支援，到澳洲後將繼續「游說工作」。他表示，澳洲和新西蘭均為「五眼聯盟」成員，兩國在政治及貿易上與中國政府均有不少矛盾和拉鋸，期望自己的游說工作可以讓澳、紐有更強硬的對華取態，並對香港的自由有更強的支持和實質行動。

斯言大哉——已經潦倒落泊、成為棄子的許智峯，看來還是自我膨脹，他在給自己找台階下，圓面子。他這次是以旅遊簽證入境澳洲，他知道這樣入境，能不能長期呆下來不好說，於是他又表示，目前未有申請政治庇護的想法，除非日後別無選擇。

其實，哪裏是「目前未有」？一入境，他那番「繼續游說」的「政治表態」，正是在為他的申請政治庇護「打底」。為甚麼「未有想法」、「別無選擇」？這番表演，露出了他從英國竄到澳洲「乞留乞食」的底。