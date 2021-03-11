港府要求公務員宣誓或簽署效忠聲明，只有近200人拒絕，意味着他們須另謀高就，相對於逾19萬公務員可謂九牛一毛，可見黃媒炒作的「離職潮」純屬笑話。當然，離心離德的公務員絕對不止這些，內鬼還大有人在，只是因為捨不得鐵飯碗而不得不折腰，這種人身在漢營心在曹，是否對港府完全忠誠，能否竭盡所能履行職責，實在令人懷疑。

公務員宣誓本是為了正本清源，無疑用心良苦，但如果淪為形式走過場，根本沒有實際意義。回歸前，香港公務員隊伍高效廉能，被譽為「世界一流」，回歸後卻淪為九流，烏龍百出，原因何在？既是因為港府無能，上行下效，也是因為公務員隊伍不乏無間道，故意添煩添亂。有人曾作過這樣的比喻。一間公司易主，只是董事長換了人，其餘原封不動，公司帳戶、印鑑和密碼依然掌握在舊管理層手上，所有人都不願配合，董事長備受掣肘，寸步難行，公司怎麼可能順利運作？香港情況正是如此，回歸後只是由特首取代港督，其餘原班過渡，公務員隊伍充斥港英布下的暗樁，他們或陽奉陰違，或明抗暗阻，香港不亂才怪。

就以抗疫來說，港府朝令夕改，進退失據，除了因為本身無能，難道沒有其他原因？目前疫苗效用及安全性都引起爭論，港府沒有提供證據釋除疑慮，只是一味強調安全，到底有何考慮？內地早就發出指引，明確列出接種疫苗前必須注意的事項包括風險，反而港府至今沒有發出任何指引，這又是甚麼原因？

事實上，國產疫苗的安全性未必不如外國疫苗，南韓接種英美疫苗，至今有近5,000宗異常反應個案，最少13人死亡。相對而言，國產疫苗的異常反應個案並不算多，只因港府解釋不清，才引發這麼多爭議。從陰謀論角度看，港府所作所為確實很值得懷疑。內鬼作祟，防不勝防，豈是宣誓所能解決。