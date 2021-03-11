封區封廈強制檢測雖然經常揪不出疫患者，在農曆新年後繼續捲土重來，尖沙咀華源大廈有家庭主婦確診，日前又來突擊，列為受限區域，檢測了500人，同樣沒有發現確診個案，但解封後被拍到大廈天井及簷篷大量垃圾堆積，更有人把食物渣滓撒落後巷，衞生環境惡劣，鼠患風險大增。有圖為證，究竟負責衞生清潔的食環署有沒有見到？又或者是合上雙眼扮盲，眼不見為淨？

油尖旺、深水埗及新蒲崗等地區鼠患嚴重，街坊甚至要自己買電子儀器驅鼠。《東方日報》報道大成街街市群鼠噬食豬殼，圖片震驚全港，這些地區多次發現確診者，故需要封區強制檢測，有些源頭不明，極有可能是走來走去的老鼠播毒。食環署只懂做騷，封區便裝模作樣派人洗太平地，但被踢爆用洗街車沖洗街道之後，沒有清走垃圾，只是將垃圾掃入排檔底，街道污糟依然。有些地區街上多袋垃圾無人清理，傳出異味，老鼠源源不絕從後巷的坑渠爬出，從喉管爬入民居，捕鼠器及鼠籠如同虛設。

食環署的清潔行動治標不治本，滅鼠措施離地，11年來動用了17億元公帑防治鼠患，但是鼠患參考指數屢創新高。據統計，每捉一隻老鼠，成本約3,000多元，引入的新科技如氣壓滅鼠器、夜視攝錄機及熱能影像攝錄機等都缺乏成效，浪費公帑。對比民間智慧用水桶及膠板，便製成高效捕鼠器，成本低效率高，食環署諸公應該羞愧得無地自容。

香港先後有15宗大鼠戊肝個案，超過全球九成宗數，這個世界之最實在「光宗耀祖」，可能是本港近年罕見佔據國際龍虎榜首位。特區政府似乎不以為恥，跨部門防治蟲鼠督導委員會日前舉行會議，制訂防治鼠患蚊患工作計劃及指標，可惜又是陳腔濫調。繼續由食環署擔大旗滅鼠，基本上是保證坑渠老鼠不會在街頭上絕迹。