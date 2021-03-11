近日在社交媒體上，不少人都因為「國安法」和「選舉制度」等問題而感到失望，甚至絕望。基本上，他們認為中央政府現時已展現出「全面管治」的勢態，香港將成為內地的一般城市，宣判「一國兩制，港人治港，高度自治」已死。筆者心情亦沉重，但不至如此悲觀。大家不妨嘗試從客觀、無立場先行的態度，去看看現況。

事實上，香港、內地和中西兩翼，都需要香港實行「一國兩制，港人治港，高度自治」，令多邊關係、貿易、金融等有路通行。

一、香港：香港需要「一國兩制」方能通行無阻。（1）由於新中國成立，不少國民黨人和內地人因恐共而逃到香港。上世紀60年代，文革時亦產生了不少難民來港避共。基本上香港現在不少人有此背景。（2）英國在香港管治150多年，香港已發展出自己獨特的制度和文化，既中亦西，同時亦不中不西。（3）由上世紀50年代開始，內地人來港，把香港由漁村港轉變為實業和轉口港，再變化成今日貿易和金融中心，地位並列全球自由貿易和金融中心的表表者。

所以對香港人來說，「一國兩制，港人治港，高度自治」是最佳的安排，更是80年代中央政府與港人花了5年時間，3上3落的討論，並寫成《基本法》，供日後依法落實。

二、內地：內地也需要在香港實施「一國兩制，港人治港，高度自治」，因為（1）經濟因素：80年代香港本地生產總值佔全國約三分之一，不宜破壞。（2）戰略因素：中國在冷戰時代被西方圍堵，有了旁邊一個英治的香港，提供了一個南風窗。50年代至今，不少戰略性貨品、設備、技術甚至知識，都是透過香港，從西方輸入中國。

（3）1979年內地經濟改革，需要在香港身上找出竅門，認識、了解、學習資本主義經貿和金融運作，以至西歐商貿聯繫，從而在內地推陳出新。

（4）神秘因素：香港一定有某種特定因素，令中國領導人3次決定讓香港有不同於內地的制度。（a）第一次是新中國成立，解放軍軍臨香港邊界，而中央決定到此為止。（b）上世紀80年代，中英談判香港回歸，中央提出「一國兩制，港人治港，高度自治」。（c）今日中央政府仍保留《基本法》，並無修改或取消有關普選的第45條和第68條！每次中央政府都可以令香港成為內地一般的城市，但都是否定，反映中央政府是無意取消「一國兩制」。

「一國兩制，港人治港，高度自治」是否尚有希望，要看香港人的意志、堅持、政治智慧和中港關係的未來發展了。（明日續）