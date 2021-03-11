國產科興疫苗在港展開接種後接連出事，在驚爆3宗死亡個案和多宗嚴重異常事故之際，食物及衞生局局長陳肇始率公務員事務局局長聶德權會見傳媒，外界還以為他們即使不煞停接種計劃，最起碼也會暫停長期病患者接種並釐清安全及風險問題，詎料統統不是，他們不但無意叫停接種，反而再擴大優先接種群組至7類人士。到底廢官知道現在民情如何嗎？知道市民憂慮到甚麼程度嗎？

不接種疫苗未必會染疫，但接種後若爆大鑊則分分鐘無命，何況外國已有許多例子證明，即使接種了新冠疫苗一樣受到感染。南韓近日公布的資料顯示，當地出現最少6宗接種第一劑新冠疫苗後確診的案例，另出現異常反應再增935宗至逾4,000宗，累計死亡人數達13人。當地以接種牛津和阿斯利康疫苗為主，疫苗不論產自何地皆安全成疑已是不爭的事實。

本港亦爆發「退針潮」，預約後甩底者高達36%，要是死亡個案持續增加，可以斷言打退堂鼓的市民只會更多，總支出達84億元的疫苗費用打水漂事小，疫情無法受控事大。筆者便十分不明白，本港死亡個案皆在接種疫苗後短時間內發生，有的個案更在接種兩日後死亡，但專家一句「死亡跟接種疫苗沒有直接關係」，死者家屬便一毫子賠償也得不到，而公眾對疫苗的疑慮卻愈演愈烈，陰謀論愈來愈多，包括不能質疑國產疫苗乃係「政治表忠」、「政治凌駕人命」、「只許復必泰打死人、不許科興打死人」等等，堪稱愈描愈黑。

其實，港府既已撥款10億元成立保障基金，便不應斤斤計較，死者家屬及嚴重異常個案最低限度應獲發「撫恤金」，以示政府負責任。更重要是叫停長期病患者接種，定出清晰接種指引，不能將所有責任推給私家醫生，否則別說市民甩底拒絕打針，私家醫生亦肯定爆發「拒打潮」，何必為垃圾政府孭鑊！