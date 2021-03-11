曾經聽過一位當代佛教高僧的講座，老和尚有一段親身經歷，談如何開導身邊愚癡的信徒。有信徒一臉認真地告訴師父，自己已經修得羅漢果位，求高僧為他印證。依佛學理論，羅漢品位極高，可以超越輪迴，廁身於三界之外，在當代世界，恐怕億萬人之中不得一人。老和尚一望而知，面前的信徒遠遠未達這般修為，但對方一本正經，不似是有心騙人，更像是修行入了岔路，在騙自己。

老和尚沒法子，惟有用一個不完全正統的勘驗方法，讓信徒好好認識自己。師父說：「能夠證得羅漢身者，有天眼洞視，物不能阻。如今我們坐在這個房子，你能看到隔壁的人在做甚麼嗎？」信徒答：「看不到。」師父再說：「那你就連妖魔鬼怪的能力也沒有，還說自己是羅漢？」信徒聞言，羞愧無地，作禮而去。

據說，靈鬼也有神通，要看門牆外的東西，不成障礙，所以是否擁有透視能力，不是佛學修行高低的絕對標準。但信徒愚迷，師父萬不得已，也只能用這種方法點化他。

香港也有很多「黃絲」信徒，終日被一群低智的政客或輿論領袖擺弄，自己卻渾然不覺。筆者不時苦口婆心勸喻身邊的年輕人，不要太篤信黃絲KOL的意見，一聽而知，他們是思緒紊亂者多，如此以盲引盲，香港危矣哉！有些小伙子不信，我也是萬不得已，就把KOL的往績找出來。我說，在今屆美國總統大選前的一、兩天，香港點擊率最高的時事KOL強烈暗示，特朗普會「贏到開巷」；點擊率第二高的KOL，說特朗普100%能連任；所謂的香江第一才子，則在開票前的幾小時，還說特氏有95至98%勝算。到頭來，他們全部下錯了注。

我不是存心要找黃絲KOL的碴，只是想提醒年輕人勿被「愚論」領袖所惑，可惜願意聽勸的人不多。