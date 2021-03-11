新冠疫情至今仍彈上彈落，庸官抗疫無能，禁聚令張弛無道，完全未能平衡經濟，搞到各行各業叫苦連天，日前更有戲院院線宣告執笠，一個悲情城市，都幾難「娛樂至死」！百業蕭條，零售、飲食、酒吧、美容、旅行社等嗌晒救命，有人認為，「告別」將成為今年香江「潮語」！「告別了，各位街坊，謝謝你們20多年來捧場，不過敵不過疫情和貴租，今天向大家告別！有緣江湖再見！」老朽常幫襯嘅一間小店，日前貼出感人肺腑嘅「告別」宣言！

事實上，本港失業率飆升至7%，為17年來最高，超過25萬打工仔被迫打爛飯碗！有人力資源公司日前公布今年第二季「就業展望調查」報告，發現近四分之一受訪僱主表示下季會有裁員打算。經季節性調整就業展望指數為負2%，亞太區內「包尾」，其中批發及零售業嘅招聘意欲最低，指數僅得負4%。

喺咁嚴峻嘅環境下，各界紛紛促請政府設立失業援助金，之不過，勞福局局長羅致光卻一直視失業援助金為洪水猛獸，指失業援助金同現行措施重疊，仲涼薄到咁話：就算有失業援助金，要喺短期內結束失業問題亦不容樂觀！佢嘅說話，同之前財庫局局長許正宇指港府嘅8萬蚊「特惠貸款計劃」未能如「復活蛋」一般滿足所有人願望，一樣咁涼薄！

正如有議員話齋，其實喺其他國家都同時有失業援助金同綜援制度，可以雙重保障失業人士；之但係香港就一直未設失業援助金，已經相對落後，政府仲要多番「落閘」，唔肯同勞工界及立法會議員討論。

講到尾，政府庸官就係不察民生，口就話「民生無小事」，實情卻係民生關人忍事！古人說，「得其人，失其人，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣！」百姓對政府失信心，就是在這些「小事」上愈積愈多，迨至最後，政府講乜推乜都唔靈，豈是冇迹可尋？