食環署前署長劉利群官聲不佳卻升職加薪現象絕對不是個別和孤立的，在任的官不提更多了，已離任的前終審法院首席法官、前警務處處長和前廣播處長等都劣迹斑斑，卻好官我自為之，不是令人氣結嗎？由此可見，香港官場不正之風非常熾烈，「忠忠直直，終需乞食，奸奸狡狡，日日燒賣蝦餃」。這樣的以人劃線、任人唯親，只能令歪風邪氣上升，正氣受壓受排擠。當局必須及時、全面、準確地研究和處理好、把握好，如何管理和甄選及培養好實際操作管治業務的700多位AO政務官階層，即抓住權柄的官僚階層，才可真正改善管治。

要找到解決問題的鑰匙，必須認識和了解積累了數百年殖民地管治經驗、老謀深算的英帝國撤出殖民地和政治滲透及控制的謀略，而這些影響在香港仍可找到許多蛛絲馬迹。

港英甄選政治人才，總經嚴密政治審查和品格審查，警方政治部負責徹查執行對象的三代九族及建立個人秘密檔案，對重點審查對象，英國情報部門直接過問，港英政府時期從來如此運作，為甚麼港官如此帖帖服服效忠英女王，不言而喻了。英國撤退交還香港，一夜之間政治部人員全部「消失」，秘密檔案全數運歸倫敦，英國駐港總領事館的人員卻迅即大增。英、美在港總領事館人手是全世界最多，據聞各有千人，那些早已被掌握的人，自然身不由己了。

港英培養政治人才是不計成本，在嚴密的政治控制和審查下，對培養的人精挑細選，甘詞厚利，封官許願，着眼不止眼前，更着眼下一代。公務員子弟公費留學必首重英國或英聯邦國家，為甚麼？公務員要晉升至甲級政務官，必經過英廷多方面培養考察，為甚麼？英帝早已下注新一代了。港英年代和近期英國操弄BNO把戲，為甚麼？答案是數以10萬計的港人及家庭的資料掌握在英國手上，這是最好的情報資本工具。