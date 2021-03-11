產評：疫情周年無得抖　真正危機在後頭

去年3月11日，世界衞生組織宣布「疫情大流行」，至今一年過去，疫苗雖已面世，但全球疫情尚未完全受控，國際航空運輸依然未脫停擺狀態，各地經濟未見明顯復甦勢頭，只是投資大行不斷吹噓，掩蓋了再通脹甚至滯脹的風險。近期全球股市為之震盪，早前炙手可熱的科技股更「熊」蹤處處，最怕是年內經濟復甦未如預期，資產泡沫又瀕臨爆破，一場較瘟疫更大的危機還在後頭！

一年過去，如今全球民眾大概已習慣「與疫共存」，隨着疫苗廣泛接種，當疫情進一步受控，次季的主題相信是如何全面重啟經濟。為此，美國國會通過1.9萬億美元刺激經濟方案，民眾很快獲派1,400美元，造就股市再次炒得瘋狂，已將債息回彈引發聯儲局提早退市及通脹突飆的憂慮拋諸腦後，延續美股衝頂之旅，絕不值得歡呼叫好。

至於中國，雖然去年經濟復甦速度較快，但疫苗接種進度不及美國，A股近日亦顯著調整，唇亡齒寒的港股在所難免跟跌，多隻藍籌股價自高位累挫超過兩成，形成技術性「熊市」，大量財富被蒸發。眼前全球資金大挪移，一則反映股市資金由估值高企的新經濟股，轉投受惠經濟復甦的傳統經濟股；二則在消化美國經濟在去年同期低基數及巨量放水下將現大幅反彈。

今次中國之所以難跟美國救市，主因在金融戰的背景下，要考慮美股泡沫已白熱化，一旦金融市場崩盤，新興市場尤其脆弱，中國金融穩定勢受衝擊，故不跟美國之餘，更要及時主動調節流動性和股市節奏，避免炒風過熱，加劇危機。須知道今時不同往日，在就業低迷下，已無任何政府能承受民眾在股市慘輸。

至於美國大膽救市，是恃着其全球第一大經濟體之位，足以影響世界疫後的復甦進度，拜登政府擬再大幅放水，明知虛增貨幣必要付出代價，包括承擔進一步削弱美元信用和加劇財政危機的風險，試想像，當寬鬆在預期之中，但基本面卻跟不上，兩條腿走路，一快一慢的後果，必然是仆直！

為何仍這樣做？就是深知債務問題解決不了，攬炒前先給民眾一些錢，若中國跟隨救市，就正中下懷，若不跟，仍是由美國主宰威脅着全球經濟的「利刃」。始終政策寬鬆的邊界和資產泡沫化的極限博弈已到尾聲，近期股市動盪正說明須警惕臨界點快將到臨。來自美國的滔天「洪水」為患，並不會因疫情退卻而消失，各大央行都要設法築好防護堤，防患於未然。