世界視線：性醜聞無日無之　美軍紀駭人聽聞

美國總統拜登日前在「婦女節」的慶祝活動期間，任命了兩名四星女上將，若兩人的提名得到確認，將成為軍隊中級別最高的女軍官。拜登在當天的致詞中還矢言，將與軍隊中的性侵醜聞作鬥爭。他強調，必須重視軍隊中性侵犯以至暴力事件，強調軍隊的凝聚力在很大程度上，建立在對戰友信任和支持的基礎上，性侵這個問題相當於對國家安全的威脅。

事實上，性侵情況在美軍內不僅長期存在，而且十分普遍，令人觸目驚心。最經典的例子是「佛羅里達號」潛艦於去年被爆有領導層創建所謂「性侵名單」，將在艦上服役的32名女兵分級排名。而在德州的胡德堡軍事基地，一年內就有多達25名士兵死於自殺、謀殺或意外，包括去年4月失蹤的一名女兵，其後發現被人用錘子擊殺，由於情況實在太嚴重，陸軍方面去年底宣布將基地內14名軍官解職，懲戒他們助長基地內「性騷擾、未能保護女兵免受傷害」的問題。

這些還只是在傳媒曝光的極端案例，受過傷害但不敢求助的女兵不知還有多少。憶起多年前的慘痛經歷，共和黨亞利桑那州前參議員麥克薩利2019年在參議院聽證會上披露，自己曾在20多年的軍旅生涯中遭上司強姦，儘管事後曾嘗試公開遭性侵的經歷，但軍方的處理手法令她寒心，形容就好像「遭再次強姦一樣」。麥克薩利曾在專訪中表示，不能將軍中性侵罪行禁之不絕歸咎於軍隊招募女兵入伍，可見「指摘受害人」的歪論在社會有一定市場。

一葉落知天下秋。不僅男性主導、講究下級服從上級的軍隊內性侵問題嚴重，商界、電影界以至電視台存在的「潛規則」情況，亦早已是公開的秘密，這由#MeToo運動一呼百應可見一斑。常言道，「絕對權力導致絕對腐敗」，美國政治領袖的性醜聞不絕如縷，且不論特朗普屢屢被女性指控性侵，即使是聲稱要「戰勝」軍中性侵文化的這位總統，亦經常被指與女性互動時有「不當接觸」，要杜絕軍隊內的性侵罪行，談何容易。