功夫茶：漢奸黎表證成立　會唔會又係放生

唔講唔覺，香港地面積細細，原來記錄過嘅鳥類品種數目超過550種，相當於全中國野鳥數目嘅三分之一，功夫茶知道有一隻香港獨有品種叫做泥紙鷹，特徵係又老又殘又折翼，飛唔起留咗喺赤柱，要去探監先睇到，不過農曆新年後，成日會喺法庭蒲頭，要睇就趁手，遲啲可能成世困喺監倉不見天日㗎！

呢隻泥紙鷹原名叫黎智英，又名漢奸黎，收押監房超過兩個月喇，涉及欺詐及違反《港區國安法》中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪一案，罪成隨時可以判終身監禁，不過呢單4月16日先至喺西九龍法院再提訊，未有咁快有結果；另外佢涉及4宗非法集結相關嘅案件，就排住隊上法庭，最先開審嘅係前年8‧18反修例「流水式集會」未經批准集結案。

呢單案9個被告有兩個認罪，其餘7個被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭就否認控罪，尋日泥紙鷹又由囚車載住去西九龍法院續審。全部控方證人作供完畢，雖然辯方律師一直千方百計攻擊警員供詞可信性，但法庭都係裁定所有控罪表證成立，即係控方提出嘅證據，從表面看來係可靠、齊全或有理據，案件要繼續審。輪到辯方畀證供，到底泥紙鷹會唔會開腔自辯，今日自有分曉。

按道理表證成立，成功入罪的機會都應該唔細，不過法官點諗，平民又識條鐵咩！有辦你睇，同樣係涉及黎智英，佢喺2017年維多利亞公園一個六四集會上，涉嫌恐嚇東方報業集團記者，一邊用右手指着記者面部，一邊用粗口辱罵，有圖有片為證，同樣係表證成立，但裁判官鍾明新最終裁定黎刑事恐嚇罪名唔成立，將黎「放生」，就好似個波去到龍門口突然撻Q，咁梗係引來全城嘩然啦。

唔少人希望嗰單刑恐記者案上訴，但律政司拖到上訴限期嘅最後一日先提出上訴，而且到依家近半年都冇下文，上訴聆訊嘅開審日期都未定，排個期又有幾難？司法機構搞乜鬼？定係部門內部有鬼，希望幫隻泥紙鷹飛出赤柱？

如果有呢種諗法就真係癡心妄想，未計國安法案件，8‧18非法集結案依家表證成立，漢奸黎仲有去年6月4日涉嫌喺維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結，案件早前已經轉交區域法院審理，6月11日再提訊，區院判刑仲會重過裁判法院添，打甩一單有第二單，過到初一過唔到十五，想喺赤柱返出嚟再擦海鮮餐，真係難過跑馬射蚊鬚！

功夫茶唯一憂慮就係司法亂象始終未消除，打官司冇寫包單，如果漢奸黎又一次表證成立但甩到身，到時點叫人信呢個世界有公義？所謂法律公正慳啲啦！