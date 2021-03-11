正論：國泰蝕到入肉　公帑如掉黑洞

仗義疏財還會換來一聲讚賞，但港府大慷納稅人之慨「泵水」打救國泰航空，卻如同將錢投入黑洞，巨額公帑消失得不明不白，無影無蹤。早就跌出全球三甲排名的國泰航空昨日公布去年全年業績，一如所料錄得史上最大虧損。港府公帑注資注定打水漂不用說，只怕國泰病入膏肓，捱得了一時，捱不了一世，長貧難顧才是最大問題。

國泰虧到甚麼程度，看一看下列數字便一清二楚。2020年期內收益469.34億元，按年大跌56.1%，國泰航空股東應佔虧損達到逾216億元之巨，相對2019年盈利為16.91億元，由盈轉虧；每股虧損424.3仙，不派股息。除了貨運方面收益較2019年有輕微增長，客運收益全面插水至113.13億元，較2019年暴跌84.3%；以收入乘客千米計算的客運量劇減85.1%，以可用座位千米計算的可載客量急挫78.8%，運載率下降24.3%至58%；此外，年內錄得燃油對沖虧損達30.17億元，令人咋舌。

數字不會說謊，國泰蝕到入肉已是寫在牆上，同時意味港府去年破天荒動用273億元注資打救國泰，並批出金額冠絕全港的7億元保就業補貼後，作用微乎其微，國泰業績不但沒有起色，甚至依此蝕錢額度及速度觀之，港府一次注資頂多只能讓國泰苟延殘喘一段短時間，只要航空業依然因疫情陷於停擺，國泰的未來依然不容樂觀，隨時捱不過今年便要再問港府索錢，當局所謂保住國泰等於保住香港國際航空樞紐的藉口，到時是否又要再說一遍？事實上，國泰董事局早前已議決延遲派付原定於今年2月到期應支付予優先股持有人的股息，亦即是拖欠港府股息達3億元，議員直指國泰巨蝕如陷「虧本黑洞」，顯然沒有半點誇張。

誠然，將錢掉入水氹還會聽到一聲反響，但將錢投入黑洞則無聲無息，完全不知作用在哪裏，現在國泰的情況正是如此。儘管國泰獲得港府巨額資助，但收了錢一樣將員工棄如敝屣，去年10月展開史上最大規模的「大屠殺」，結束港龍航空，全球裁員8,500人，本港員工佔約6,000人，並想方設法縮皮，包括高層繼續減薪、逼員工參與第三輪特別休假計劃，以及擬7月起削減航班機組人員至9人等，惟仍然無法扭轉巨虧窘局，高層便在昨日的業績會上明言，「難以保證一切不變或不採取任何行動，一切行動都視乎生意復甦步伐」，言下之意即是裁員減薪陸續有來。

問題是，國泰的問題不僅僅因為疫情打擊，也不僅僅靠縮皮便能解決，皆因問題在下面，根子在上面，不徹底改革管理層無法起死回生。君不見，國泰曾經是全球排名第一的航空公司，可惜俱往矣，近年服務質素每況愈下，自恃店大欺客，延誤超賣、機件故障有如家常便飯，早就跌出全球三甲排名。僅上月，旗下子公司香港華民航空便爆出嚴重過失，其中一班貨運航班裝載時出現錯誤，導致飛行時亮起警告燈，並於抵埗後檢查貨板位置，駭然發現主艙內貨板的擺放位置全部錯誤。一節見則百節知，連貨機都亮起安全警號，證明整間公司由頂至踵皆如在夢中，罔顧航空安全。

偏偏管理層不是想方設法改善服務質素，反而將全副心思放在炒期油上，結果多年來一直錄得龐大虧損，2017年全年蝕超過12億元還嫌未夠，去年更「炒燶」期油逾30億元，擺明沒有吸取教訓。可以斷言，國泰已病入骨髓，用錢填氹也是治標不治本。奈何港府善財難捨，冤枉甘心。面對本港失業率達到7%的17年來高位，高官無動於衷，反而對國泰這個大而無當的爛企業善心爆棚，貼錢注資之餘，居然放棄過問國泰管理，財爺陳茂波便曾強調，入股國泰並不意味港府入主國泰，特區政府無意長線持有國泰股份，也不會參與日常營運，兩名政府觀察員只會列席至國泰贖回全部優先股，並償還所有貸款與利息為止。隨着國泰公然拖欠港府股息，證明兩名觀察員形同虛設，納稅人不是做了冤大頭是甚麼？

更令人難以置信的是，中國民航局今年1月竟然向國泰批出15條原屬港龍營運，來往香港及青島、南京、杭州、廈門、廣州及成都等內地城市的經營許可權，而且不限於客貨運及每周開辦航班的數量。正如學者批評，國泰經營不善，又無心經營，若再獲批航權只會愈做愈爛，愈爛愈燶，「左手交右手」亦會造成壟斷，對其他航空公司並不公平。

其實，一個爛到不能再爛的爛攤子，不論怎麼打救都是徒然，世界上又不獨是只有國泰一家航空公司，所謂一雞死、一雞鳴，倒不如向有心發展的新公司批出航權，為本港航空業注入生氣，改朝換代。