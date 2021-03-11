神州觀察：共享寵物餿主意　缺德買賣須抵制

內地時興「共享經濟」，單車、充電寶、雨傘乃至酒店、民宅，甚麽五花八門的共享方式都有，既可與人方便與己方便，又可實現資源整合、減少浪費，當然還有一個不可忽略的重要因素，就是可以從中賺錢牟利。錢賺得正當而有意義自是再好不過，只是有些人為了賺錢就愛動歪腦筋，以致濫用共享經濟概念，做起缺德買賣，必須堅決抵制。

四川成都一家寵物店近日被揭提供「共享貓咪」服務，並以日租9.9元人民幣的平價誘惑，鼓動「愛貓人士」帶貓咪回家作伴，誰知這招還很奏效，店中用於「共享」的10隻貓悉數被租走，其他想租貓之人則需排隊輪候。只是此舉亦招致眾多網民狂批，指店家忽略了貓隻的心理健康，因為牠們生性膽小，轉租勢需頻繁更換生活環境及主人，會對貓隻造成各種不利影響，甚至會因此產生應急反應，導致免疫力低下，從而感染致命的貓傳染性腹膜炎；據指此症目前尚無有效應對之法，患貓極少能活過一年。

很顯然，「共享貓咪」純屬餿主意，以致遭網民痛罵是缺德買賣，惟店主卻將之說得理直氣壯，指貓隻不存在所謂的習不習慣環境問題，並為此做好了「保障」，亦即租客需在該店購買貓糧和日用品，及需支付逾千至上萬元的按金等。說來說去，無非是想繞着彎子賺更多的錢，根本未考慮貓隻的健康安全，問題更在於，一旦出租過程中出現某些令貓隻健康受損的情況，相關責任到底如何追究？是賠錢了事還是怎樣？尤其內地至今連動物保護法都沒有，最終若只有相互扯皮的結果，貓隻豈非白白受傷害？又何必人為製造這種機會？

好在社會上真正愛護寵物之人更多，才可最大限度地抵制這類缺德行徑，據悉上述寵物店日前已關門歇業，相關廣告招牌也已被撕掉，店主更不知躲去了哪裏，但願別再換個地方捲土重來。事實上，早前深圳、山東等地也曾出現過這類「共享」貓狗的無良做法，更美其名曰是為那些「一時興起」之人着想，或是讓一些真心想養寵物之人能有個「試養期」，實在夠荒唐；須知貓狗小動物絕非單車、充電寶之類沒有生命及情感的物品，豈能這般胡亂共享？就像人類嬰兒一樣，也給他們經常轉換家庭撫養試試，看哪個家長捨得？

對於弱小的動物、寵物而言，人類豈不就是牠們的家人，及同樣應該給予牠們關愛保護？再者，人與動物的最大區別就在於，人有惻隱之心，如此拿動物賺錢，有的只是狠心，又何以為人？同樣地，那些一時興起或抱着試養心態的租客，又是否真正愛貓愛狗之人？若無他們的幫襯，想必這類缺德買賣亦難維繫，但願他們不再輕易顯露「愛心」。