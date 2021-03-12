世界視線：美國暴動手尾長　華府虛怯求維安

美國政府換屆後，各式各樣燙手山芋接不停，政壇角力天天變花樣，新冠疫情亦日日新鮮，1月6日國會山莊的暴動至今還有餘波。暴動後開進華府的國民警衞軍原本要在周末前全部撤出，結果華府與多州又鬧了起來，經國防部與州政府斡旋，才決定現在仍駐守的警衞軍只撤走一半，留下2,300名警衞軍在華府多駐守兩個月，鬧哄哄的事件才告平息。

對於聯邦政府這項決定，地方州份當然有反彈，有州長上周還斬釘截鐵地拒絕延長警衞軍駐華府一議，如今卻被迫轉軚，當然氣炸了。更何況，這實在是賠了軍人還要吃啞巴虧的措施。華府要求延長警衞軍駐守，勢須為此再花巨大開支，據五角大樓人員透露，暴亂發生至今，美國調遣了2.6萬名警衞軍赴華盛頓維安，至今已涉及5億美元開支。如今2,300名警衞軍再留兩個月，5億美元可能很快就變成7、8億美元。

延長駐軍暴露了3個信號，亦間接披露美國聯邦政府與軍方、政界對美國政局的最新看法。一是特朗普之亂還未平息，綜合美國國防部、華府治安機構到國會警察的多方面分析，均顯示暴動力量並沒瓦解或消弭，隨時再釀暴力事件，而華府原有的保安力量扛不住。二是不但美國的民主自由響警號，即使聯邦最高法院的運作亦面臨威脅，警衞軍再留兩個月的決定背後，與美國最高法院還要處理特朗普就選舉提出的訴訟等有關。三是華府、五角大樓甚至白宮的安全人員等已人心虛怯，且再丟不起人，所以只好繼續屯兵保平安。

五角大樓發言人早前解釋留守警衞軍時漏了「天機」，他指保留警衞軍的決定是出於地方執法考量及國會警察的需要，更是基於國會警察的要求。因此，即使明知州政府對建議十分不滿，聯邦政府亦只能「委屈」國民警衞軍做美國首都圈的「保安」。

國會山莊之亂被美國政府指為暴動，而近來不少證據均揭露事件黑手或在白宮，民主大國這場驚世暴動後，各種抽絲剝繭的證據已顯示這是一場人為災難，這就是美式自由、美式民主的厲害。