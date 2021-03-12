神州觀察：起訴人數冠全國　廣東黑惡誰養成

廣東省人民檢察院檢察長林貽影日前表示，在為期3年的掃黑除惡專項鬥爭中，全省共起訴涉黑涉惡案件近4,000宗，涉及超過1.8萬人，起訴人數佔內地首位。對於這樣的排名，不知廣東當局會否感到糾結，往好的方面想，便是履行掃黑除惡任務積極進取，成果豐碩；若往不好的方面想，廣東的黑惡分子咋就這麽多？這些「社會毒瘤」都是怎麼養成的？

正如在涉及民生犯罪方面，期間全省檢察機關共起訴超過1.2萬人，當中包括危害食品藥品安全、破壞環境資源、非法集資、電訊網絡詐騙、侵犯公民個人訊息等諸多犯罪，各種村霸、路霸、行霸、市霸層出不窮，可見民眾因此遭受了多少欺壓與傷害。問題更在於，這些黑惡勢力的存在少則3、5年，多則10幾、20幾年，天天魚肉鄉里，時時欺行霸市、巧取豪奪，早就民怨沸騰；誠如當局所說，掃黑除惡是為百姓安居樂業而謀，為社會公平正義而戰，那麽廣東此前都在幹甚麽？

具體到環境資源破壞方面，期間檢方合共辦理近5,000宗案件，並督促涉案人員恢復被污染、破壞的耕地、林地、水源地等20多萬畝，挽回公益損失4億多元。眾所周知，廣東是改革開放前哨站，經濟開發動作規模全方位覆蓋，卻也一度淪為先破壞、後建設的典型，長期名列前茅的GDP到處留有掠奪式開發的印痕，而這些「掠奪者」中，又怎少得了黑惡勢力？像早前廣東佛山的林鏡泉等16人重大涉黑案，近30億元的生態環境修復賠償罰金雖屬內地最高，惟該組織自上世紀90年代就已成形，何以為禍至今才被打掉？

說到底，無非是各方保護傘的功勞，地方黨政領導，公安、稅務等公職人員皆可淪為黑惡勢力保護傘，沒有他們，黑惡勢力又豈能紛紛坐大成勢，為所欲為？當然，保護傘絕無白幹之理，譬如廣東法院3年來已審結涉保護傘案175宗，205人獲刑，所涉財產逾百億元，相當可觀，故而檢方強調，在追查重大涉黑惡案件時須加強「傘網清除」和「黑財清底」，就是這個道理。只是強調歸強調，面對重重利益誘惑，又有幾人真能經得起考驗？像內蒙古、青海、甘肅等涉煤領域的腐敗案中，在為那些瘋狂掠奪破壞生態環境資源的黑惡分子撐腰站台的還少嗎？

若再放眼全國，幾年專項鬥爭查出的涉黑惡保護傘更是成千上萬，給國家資源造成多少損失浪費？又令多少民眾利益受侵害？更需要搞清楚的是，當局過往不乏「嚴打」之類的操作，黑惡勢力卻呈長打長有之勢，乃至黑惡保護傘剷完一批又現一批，豈不尷尬？若再過3年，相關問題仍是如此，或更趨嚴重，屆時又怎說？