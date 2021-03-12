功夫茶：當你政府如無物　土霸違建益猖狂

有東方，有真相！本報發揮第四權角色，是以「亂臣賊子懼」！呢，西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件遭本報踢爆近5個月後，曾略為「偃旗息鼓」，惟近日又見不尋常異動，日前位於「綠化地帶」和「自然保育區」邊陲嘅違建道路附近，入口處有多棵植物被明顯齊口斬斷，疑有人欲在上址開闢新路，通往附近另一幅近千平方呎空地，睇怕有人食髓知味，又想違規發展喎。

嗱，土霸視政府如無物，不停喺鄉村違建道路，再唔係就打自然保育區主意，甚至霸佔官地牟利，搞到寧靜鄉郊永無寧日！究竟香港仲有無王管呢？怎麼香港依家彷彿又回到九龍城寨「三不管」嘅無政府狀態？違法開路之餘，仲「霸完陸地霸落海」，咁霸落去，容乜易霸到上天㗎？喂，都真係做村霸土霸好過做皇帝咯！

嗱，被本報踢爆後，早前地政總署派人喺違建道路附近官地加建石躉和更亭，睇怕都係整色整水咋。事關尋日又見4名男子到空地視察近15分鐘，當中有人更自稱係「地主」，沿途四處拍攝，討論建屋事宜。期間，有人問「綠化地帶起唔起得樓㗎？」有人拍晒心口話得，等5年就可以興建低密度住宅喎！之後記者再追問佢哋嘅來意，幾條友連忙改口稱「睇風景」啫。

功夫茶倒諗起舊小說有一段經典嘅「霸詞」：只見一個大漢，面蒙黑巾，手持兩把板斧，喝道：此山是我開，此樹是我栽，要想過此路，留下買路財！看官，整個西貢相思灣村竟可變成無王管地帶，根據規劃署嘅大綱圖，該幅空地已被劃為自然保育區，土霸倒真係打橫行，惡得交關！自然保育區內有天然景觀等極高生態價值，同時分隔易受破壞嘅天然環境，如「具特殊科學價值地點」或「郊野公園」，一般規定呢啲地段不宜進行發展，亦難以獲得城規會開綠燈，並非一句「此地是我霸」就可以亂咁「發展」！

此外，相思灣村「神秘丁屋」業主黃子洋，涉在其經營嘅水上活動店前嘅官地僭建私人碼頭牟利，經東網踢爆後，碼頭其後被鐵絲網圍封，惟有人視若無睹繼續做生意。事件拖近5個月，地政總署終於派員到僭建碼頭進行還原工程，尋日再有工人到場清理石屎。規劃署就話有關地點屬「海岸保護區」，會按既定程序繼續跟進喎。

功夫茶都好迷惑，為何地政總署明知僭建碼頭違法，一直拖延執法唔檢控，據悉呢個「私人碼頭」數年前已開始營運，要不是本報揭發，相信會繼續「開心水上樂園」賺個盆滿缽滿！依家碼頭「復原」，條數邊個埋單？若然係公帑善後，呢壇嘢認真弔詭，究竟有冇涉官商黑勾結？廉署睇怕都唔應該翹埋雙手，齋睇碼頭日落霞光壯麗，點都要「動手動腳找東西」，豈能讓土霸反轉相思灣村！