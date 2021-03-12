新冷戰的形成，不是中國、俄羅斯的意欲。中、俄都想與美國和好，在後冷戰時期求共同發展，問題是美國不願，不願的原因是美國國勢衰落，卻又不思進取，以為倚靠打擊中俄便可以鞏固霸權，也可從中俄方面取得經濟利益，維持它的經濟繁榮。但是，美國是靠劫取別人的利益來繁榮自己，便是不公義的霸權主義，也違背它所宣揚的共同價值。

中俄兩國政府，在早段時期過於迷信美國的謊言，經歷教訓，面對美國霸權主義的殘酷現實，政府不可能賣國，便必然反抗，從維護國家利益出發，抗拒任何侵犯國家利益的外國壓力。這又反過來激發美國極右主義的加強欺壓，中俄更義無反顧地同樣加強抗拒之力。

新冷戰的產生是美國侵犯中俄的國家利益，不是甚麼文明衝突，或意識形態之爭，後者只是美國掩蓋霸權主義侵略行為的偽裝。新冷戰不是中俄兩國願意不願意，而是涉及美國霸權主義的命運，美國不會放棄或讓步，除非中俄舉手投降，或全面失敗，否則的話，新冷戰才剛開始。

正因如此，無論美國政府誰上台，也無論它操怎樣懷柔之策，都只是形式，策略稍改，本質不可能變。除非美國出現社會與政治革命，推翻金權體制，否則的話，新冷戰只會隨着美國的衰落，愈演愈烈。因為不如此，不可能在政治支撐霸權主義的政府和建制。當然，假若中俄不敗，便是美國敗亡，真的衰落沒法反轉了。

也正因如此，中俄兩國再不可能寄幻想於與美國關係改善，對美戰略便要調整和堅持到底。

調整是把「美國亡我之心不死」作為前提。既然美國亡我，我便要救亡，避免滅亡。世界會有戰爭，而且是全方位的戰爭，備戰和以戰止戰是唯一方法，且不能讓美國有任何機會得寸進尺，或在國內建立橋頭堡。備戰與抗戰便要在國門以外，不讓其有任何進侵機會。也因此，南海、台灣、香港以至釣魚島均屬前線，不能讓步。新疆與西藏也是不能放鬆的防衞線，中印之爭只能硬不能軟，中國應劃定防衞底線，逾越必打。

同樣地，俄羅斯也應定出周邊地區的底線。白羅斯、烏克蘭、格魯吉亞，乃至波羅的海、黑海都屬防衞之列，至少要政治中立，否則便是侵犯俄羅斯的國家安全。這樣的做法，便是舊冷戰式的劃清區域抗衡。與此同時，還有以攻為守，對中國來說是東南亞、朝鮮半島，俄羅斯是中東，中俄共同的是中亞、非洲乃至南美。這是攻守兼備的地緣戰略。