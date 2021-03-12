香港的反中亂港政客有許多是大狀出身，他們把訟棍的本領用之於玩政治，用之於他們要達到的政治目的，這類訟師、訟棍，中國古已有之，他們靠把口，胡攪蠻纏、顛倒是非、製造混亂、危害社會由來已久。

這類訟棍的鼻祖乃春秋末年的鄭國大夫鄧析。《呂氏春秋》記載，「子產治鄭，鄧析務難之」。子產是鄭國的治國能臣，鄧析就專門以玩訟狀和他搗亂，還教人怎麼「訴訟」，「大獄一衣，小獄襦袴」，收費標準不同也。《呂氏春秋》記載，鄧析的訴訟「以非為是，以是為非，是非無度，而可與不可日變。所欲勝因勝，所欲罪因罪。鄭國大亂，民口讙譁」。這就是說鄧析顛倒是非、信口雌黃、完全沒譜，可見鄧析的口舌相當了得。法家之父荀子說他：「好治怪說，玩琦辭……足以欺惑愚眾」，列子說他：「操兩可之說，設無窮之辭」，反正都能狡出道理。

香港的反中亂港政客訟棍也是這麼玩兒，例如他們一會兒說法治社會不可不依法辦事，一會兒說可以「違法達義」，為了達到某種「義」，違法行為不算違法，是為了更好的「彰顯公義和法治」，因而「暴力或能解決問題」。此等「兩可」、「怪說」欺惑香港市民極甚，遂有反修例暴亂之生。

《呂氏春秋》對鄧析之流的肆意詭辯作出分析和警告：「故辯而不當理則偽，知而不當理則詐，詐偽之民，先王之所誅也」。是的，專門詭辯生亂、搬弄禍端的鄧析被駟歂所殺，此因駟歂要與晉國開戰，不殺鄧析不足以「攘外必先安內」。殺了鄧析，「民心乃服，是非乃定，法律乃行」。

《港區國安法》公布之後，香港的鄧析之流驚懼者有之，隱退者有之，犯了官司已被拘拿和檢控者有之。然而，還有一些不知好歹之徒仍在搖唇鼓舌，續發謬論，以為他們那套詐偽之辯還能夠興風作浪，把希望寄託在立法會選舉之上。以香港亂局未平，攘外安內皆形勢嚴峻來看，他們的三寸不爛之舌尚大可逞其強也。