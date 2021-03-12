風雨來臨蟻上樹，大船將沉鼠先逃。香港爆發反修例黑暴後，不少黃絲信誓旦旦強調「兄弟爬山、齊上齊落」，結果恰恰相反，當大難臨頭時，兄弟們並非齊上齊落，而是爭相逃竄。許智峯堪稱當中的人辦，先是棄保潛逃流落丹麥，然後流亡英國，現在又流竄澳洲，惶惶如喪家之犬，可見流亡生活並不容易，尤其是拖家帶口的他。最可笑的是，他還以此炫耀一番，聲稱澳洲政府容許他破例登上只容許公民乘搭的航班，好像很光榮、自豪似的，這不是苦中作樂，而是阿Q精神。

阿Q精神最大特徵就是精神勝利法，不敢正視現實，一味以幻想來自我安慰、自我陶醉。明明捱打，卻想像成「兒子打老子」；明明四處流竄，卻揚言「打國際戰線」。許智峯和羅冠聰之流都是這種貨色，他們叫囂「違法達義」，又不敢承擔法律責任，只好選擇逃亡。而逃亡之後還要擺出一副大義凜然的姿態，口出狂言，博取眼球，簡直無恥到了極點。

47名反對派頭面人物被控「串謀顛覆國家政權罪」，許智峯聲稱每日提自己要喺「荒繆、荒繆、荒繆」嘅現實世界努力生存落去。其實正如網民所說，堂堂前立法會議員連「荒謬」也寫錯，更以虛假文件棄保潛逃，這才是最荒謬的事。羅冠聰更虛偽，聲稱面對47名被告，那種痛苦不能以一句「心痛」概括，指自己是多次目睹戰友入獄的幸存者，有強烈的負罪感。其實解除「心痛」和「負罪感」的辦法很簡單，只要回來面對刑責、與戰友齊上齊落就可以，他有這種勇氣嗎？一邊吃炸魚薯條一邊講風涼話，難道自己不覺得羞恥？

不管怎麼說，許智峯和羅冠聰確實比47名被告幸運。這班人也很想去海外「打國際戰線」，只因大部分人身陷囹圄行不得也，才被迫面對現實。當然，他們也可以發揮阿Q精神，將坐監當「度假」，好好享受「精彩人生」。