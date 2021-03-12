世風日下，人心不古，傳媒喪失風骨，紛紛做變色龍，環顧香港，只有《東方日報》可以做到直諫不懼，針砭時弊，針針到肉，堪稱最強「照妖鏡」，妖魔鬼怪無所遁形，為民除害，自然深受大眾支持，是不折不扣香港人報紙！

《東方》扎根香港52年，回歸前後都是最暢銷報章，連續45年全港銷量冠軍，樹大招風，小人圍攻，反對派固然經常在網絡媒體誣衊及中傷《東方》，連建制陣營都唔少人因妒生恨，經常背後小動作搞搞震。而且過往不少權貴奸商貪官污吏都是《東方》揭發而受到制裁，連政府犯錯亦冇面畀，可能是這原因，所以長期以來，亦受到政府部門輪流迫害，真是沒有天理！

唐太宗曾讚魏徵「以史為鑑，可以知興替；以人為鑑，可以明得失」，可惜在中國人社會，忠臣往往未必有好下場，春秋末期文種愚忠，結果逃不出越王勾踐毒手。岳飛打潰金兵，宋高宗動殺機不留情面。劉伯溫神通廣大料事如神，但千算萬算，都想不到自己救了明太祖朱元璋一命，對方會恩將仇報。

正義傳媒《東方》即使受到長期無理迫害，依然初心不改，緊守崗位，矢志為港人服務，竭力發揮第四權，是香港碩果僅存，沒有染紅而又中立的傳媒。可惜時不我與，當權者打完齋唔要和尚，過橋抽板，香港傳媒界風雨飄搖，一個又一個大大小小媒體，無論藍黃，不分功過，都要輪流被收拾，只剩下《東方》獨力支撐第四權。

飛鳥盡良弓藏，狡兔死走狗烹，傳媒危機重重，連最暢銷報章《東方》亦面臨警號，悲憤無奈。生於斯，長於斯，以香港為家，感情深厚，想不到這個家淪落到連中立聲音都容不下，還說甚麼一國兩制！在此告誡《東方》，要小心提防，遲些時候無形之手會捏住你們咽喉，赤裸裸滅聲！