上世紀80年代中英談判香港回歸，當時有不少人和團體提供意見，高興的人認為中國收回香港就像收回自己土地，香港就像其他中國城市一般，是中國統一向前邁進一步；不高興的人則擔心回歸後會備受壓迫。還有人認為，以主權換治權，主權回歸中國，英國繼續管治香港，既符合中國收回香港，也符合港人繼續活在資本主義社會裏。最後，中央決定「一國兩制，港人治港，高度自治」的國策，同樣是既滿足中國收回主權，也符合港人的生活模式。筆者相信，當時香港尚有一些過人之處，令香港可以異於常情。

回歸20多年了，香港在2019年烽煙四起，甚至有逼迫中央政府一就落實雙普選，一就派軍隊鎮壓香港，二擇其一（攬炒十步的說法），「一國兩制」去到懸崖邊緣。

為何會發展到這一地步呢？首先不能否認，香港市民在政治上品流複雜，50至70年代逃離中國來港的，絕大多數是恐共、拒共和抗共，對「一國」的認同薄弱；而回歸後的一代，生於富裕安逸，純理想為尚，自由民主浪漫，感性直接，重立場，認為泛民爭民主無寸進，新一代無耐性了，加上近年中港在民生上出現矛盾，導致港人對「一國」這個概念不以為然。另一方面，內地早期還會展現尊重港人意願，但2003年香港50萬人遊行之後，凸顯了特首在管治上的不濟，加上需要內地的經濟支援，內地參與香港事務日多，例如中資買地由回歸時的2%增至2018年的46%，股票市場中資由過往小比率增至如今的60%，而香港本地生產總值佔全國比率，由1997年的17%下跌至少於3%。加上多場政改，泛民與中央不咬弦，「兩制」被尊重程度下降。一邊不要「一國」，一邊看輕「兩制」，「一國兩制」點行落去？

除非有人告訴筆者，除「一國兩制」外有更好而可行的方法，否則筆者仍會堅持在香港實行「一國兩制，港人治港，高度自治」。若是，香港不能偏離「一國」，而內地也要接受「兩制」的差異，以增互信。

水清魚不活，純氧焗死人。香港百多年在英式管治下，充滿西式文化，更是各國龍蛇聚集地方，中央如何看待和判斷大多數香港市民傾向？鄧小平先生當年說，會利用香港示範予台灣，讓台胞認同。今日香港會否令台胞抗拒增大？

筆者希望中央對「一國兩制，港人治港，高度自治」不動搖、不變形、不走樣，當年紅軍不過深圳河是高瞻遠矚。回歸一國兩制是造福港人，今日不取消《基本法》，不刪去《基本法》第45條和68條，門是尚未關上，港人仍可努力。祝願香港未來！（完）