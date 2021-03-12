繼律政司莫名其妙地主動撤銷4名涉「串謀顛覆國家政權罪」的反對派政客保釋覆核後，餘下獲裁判法院批准保釋的11名被告由高院分批聆訊保釋覆核，當中民主黨的黃碧雲於昨日率先獲准保釋，區議員伍健偉則被撤回保釋決定，繼續還押。

一個批保另一個不批，理由是甚麼，外界無從得知，皆因法庭早就下令不准傳媒報道保釋程序，儘管部分傳媒致函要求放寬《刑事訴訟程序條例》第9P條的報道保釋程序限制，但負責今次聆訊的國安法指定法官揚言，為確保未來審訊廉正及各方利益，拒絕申請，而黃碧雲獲准保釋的書面理由將擇日公布。

何謂確保審訊廉正及各方利益，只有法庭最清楚，但不准傳媒報道，就肯定削弱甚至剝削了公眾的知情權。香港向來司法最大，第四權也要靠邊站，惟「漢奸走狗有太平門」向來是特區不變的主旋律，不因國安法實施而有所改變，「太平門」現在是不是再次發揮作用，看官們不妨自行分析。

由此可見，黎智英、李柱銘等人涉及的8‧18非法集結案，雖被裁定表證成立，但最終是否判以罪名成立還是不好說。事實上，黎智英涉及的刑恐東方報業集團男記者案，同樣被裁定表證成立，但法官最後也是判以罪名不成立；更遠一點的例子，還有長毛梁國雄收受漢奸黎政治捐款無申報，被裁定公職人員行為失當表證成立，但法官最後以「疑點利益歸被告」判以罪名不成立。前車之鑑就在眼前，司法若再次上演捉放曹又何足為奇？

事實證明，本港司法「水很深」、「水很黃」，內裏古怪太多，變數太多，只消打着司法獨立的幌子，一切都是法庭說了算，外界無從質疑。

由漢奸黎到李漢奸再到47名國安要犯會否被繩之以法，最終會否又有出人意表的發展，只能拭目以待。