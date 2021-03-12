談到毛澤東和周恩來，他們的千秋功過，可以留待後人評說，但論政治手腕與人生智慧，恐怕已足夠讓當代不少從政者學習半輩子。

數年前開始，本欄已一再指出，香港的泛民主派想求存，只能學習周恩來的政治生存藝術，否則走任何一條路，都是死路。此論一出，大抵就連不少「藍絲」讀者，都以為筆者是想多了，不明白我因何會提出如此怪論。到頭來，反對派當然沒有走周恩來路線，但如今的結果彰彰明甚，整個泛民主派已經變得死翹翹。

今日，筆者又轉而向建制派提出建言，勸他們學習毛澤東。不過，話雖然說了，估計京港政府以至建制派同樣不會照做，但不打緊，做不做是他們的事，說不說是本人的事，我還是會做自己認為該做的。

周恩來的抗爭藝術是綿裏藏針、鬥而不破，他骨子裏不完全認同毛澤東的施政，但一方面和光同塵，一方面盡力迴旋，在可能的範圍內，為自己陣營爭取最大的生存空間，而不是一味盲打瞎鬧。

一般人以為毛澤東的鬥爭手法很嚴酷，其實，在同一時代背景下，他比起大部分強權國家的領袖，都更具人性化，最低限度，他從不處決政敵。四人幫多次提議要槍決這個、那個人，毛主席都斷然拒絕，還告訴江青等人，即便是階級敵人給鬥倒了，也要讓人家對未來存有希望。

說白了，就是凡事要留一線，勿將對方逼到跟你拚死一戰的地步。所以，毛澤東的政敵雖然個個是梟雄，閻王殿都闖過了，但沒有一個會選擇起兵反毛，強如林彪也只是出逃，而其他的政敵，最起碼表面上都是因為老病而正常死亡的。

至於香港的建制派，雖然他們今天已經完全得勢，但是，對反對派的打擊就要力度適中，千萬別把對手逼到走上了恐怖主義道路。