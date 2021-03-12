一提起「國泰」兩字，老朽從不會聯想起「民安」，反而必定諗起「國泰航空，愈做愈燶」！皆因國泰管理不善，老早已在全球最佳航空公司排名跌出三甲，且服務質素每況愈下，講到尾，就係店大欺客，未能以客為尊，延誤超賣、機件故障如家常便飯，畀人投訴又當食生菜！折墮成咁，喺全球疫情依然嚴峻下，航空業一蹶不振，你話國泰點會有運行？

果不其然，日前國泰航空派成績表，2020年全年狂蝕216.48億元，係上市以來虧損金額最大嘅一年，不派末期股息。講真，國泰業績可以話一瀉千里，根本係跌到趴街！集團表示，現時市場情況仍不明朗，自今年2月起，政府收緊機組人員檢測及隔離安排，新措施導致集團嘅可載客量及可載貨量較1月分別減少60%及25%，同時令每月現金消耗由原來嘅10億至15億元，額外再增約3億至4億元！

阿哥，講到明，即係每日都喺度燒緊錢，而且每月以逾10億元計！國泰就話將實施保留現金措施，包括今年高級管理層繼續減薪，並喺上半年推出員工第3輪特別休假計劃！國泰確實愈做愈燶，延遲派發優先股股息予政府，就話「為了保持靈活性及應對多變市場，要審慎理財」。一個敗家仔，輸光老竇副身家，先至話要「審慎理財」，遲唔遲啲呀？國泰航空長期經營不善，管理層多年錯估油價走勢，過去11個財政年度燃油對沖已累積淨蝕逾285億元；近年雖然減少對沖比例，去年燃油對沖仍輸逾30億元；疫情至今仍彈上彈落，下半年航空業即使復甦，恐怕都係慢過龜爬！

有論者指國泰虧損已陷長貧難顧，而本報「正論」亦指「國泰蝕到入肉，公帑如掉黑洞」！一間愈救愈燶嘅航空公司，政府前後都向佢「泵水」近300億元，依然未見有絲毫起色，應該壽終正寢嘅就讓它安息吧！讓位給有潛力嘅航空公司才符合優勝劣汰市場之道！