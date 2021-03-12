特區政府近期的施政報告和財政預算案都採取了一些措施加強對公務員的工作和要求，成立公務員的培訓學院，實施全部都要宣誓擁護《基本法》和效忠特區政府，但必須要如牽牛般「牽牛鼻子」，才真正抓到關鍵的關鍵。香港管治的「牛鼻子」便是700多名各級AO政務官，他們在管理香港政府各個領域或專業中，手執行政權力，決策施政的大小事務和方針、資源分配的緩急先後和分配比例。政府對這些政務官的人事管理必須從5個方面進行徹底改革，清「冷灶」、掃地雷、拆埋樁，才可長治久安。

首先，必須成立獨立專責處理銓敍人事管理委員會，提高對人事管理的透明度、公正公平及開明處理敍用、升遷、獎罰、甄選、審查、覆核等事宜制度化，防止私相授受、任人唯親、馬房文化、結黨營私、黨同伐異，以及徹底清除境外勢力的干涉和威脅及制裁恐嚇，確保選賢與能。其次，對任用D6級或以上的官員，即正副署長、正副秘書長、政務專員等的提拔委任，必須先經過警方國安處的政治審查、品格審查，以及原任職系統部門的績效審查，由表及裏，去蕪存菁，剔除沙石，確保政府高官的高度純潔性。

第三，D6及以上的政府高官必須參加對憲法、《基本法》、《港區國安法》的學習補課，並應分期分批參加由有關部門協助舉辦的國情班，提升對國情和國際形勢的認識，提升高官政治水平和辨析能力。第四，內地應該關注和參與特區政府對政務官的甄選、培訓、升遷、獎懲、審查事宜，提供必要和積極的協助和指導，才能抵抗境外勢力的滲透和干預。第五，增加對官員培訓和管理的透明度，定期向立法會提交報告，接受立法會議員的質詢，確保官員受到公平和合理的對待。

無論如何，改革的目的是確保權力掌握在好人能人的手上，防止化公為私、弄奸害民。