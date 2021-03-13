正論：坐困疫城哭無淚　通關無期愁更愁

一波未平一波又起！第4波疫情還未完全受控，第5波疫情已然迫在眉睫，隨着「健身群組」以「山林大火」之勢蔓延，昨日新增確診個案高達60宗，疫情陰霾再次重壓港人心頭，港府隨即收緊對健身中心的規管。事實證明，港府抗疫逾年依然沒有吸取教訓，依然無法防患未然，依然後知後覺。抗疫無能，經濟冰封，通關無期，外面的人入不來，裏面的人出不去，港人坐困疫城，生活困頓，心情抑鬱，「全民攬炒」想不一語成讖也難！

西營盤健身中心「Ursus Fitness」爆疫，累計個案飆升至最少64宗。昨日新增的確診個案之中，47宗屬於該群組，專家形容為「山林大火」顯然不是危言聳聽。更令人擔憂的是，患者遍布中半山區富貴階層，甚至「殺入」金融界，滙豐及瑞信均有員工染疫。惟港府仍然無意關閉健身中心，只要求進入健身中心人士必須佩戴口罩，從業員必須強制檢測。這些措施如果有用，禁令如果人人遵守，或最低限度港府有派員執法，這次被專家視為開啟第5波疫情的「健身群組」，又豈會失控式大爆發？

香港疫劫逾年，由第1波爆到現在瀕臨第5波，疫情稍稍歇止即告反彈，屢試不爽，反映港府的抗疫措施完全不到位，所謂的「精準防控」、「鬆緊有序」、「張弛有道」統統是廢話。事實上，禁聚令由去年3月尾開始實施，期間「又收又放」，單是食肆便一時2人一枱，一時4人一枱，一時6人一枱，一時8人一枱，現在又重複4人一枱，期間更多度禁止晚市堂食，市民完全看不到邏輯在哪裏。正如有人質疑，難道病毒懂得看準時間出擊嗎？只會晚上播毒而日間不播毒嗎？在廢官「張弛無道」胡亂抗疫下，業界慘被玩死，疫下執笠食肆超過2,300間，數萬名從業員失業，而這僅是百業悲歌的冰山一角。從最新失業率達到7%的17年來高位、經濟數據全面向下而疫情沒完沒了觀之，港府認為下半年經濟可以復甦，可謂一廂情願。

皆因本港經濟高度依賴內地，中港通關無期，人員往來無法復常，即是將各行各業判了死刑。這樣說絕非誇張，1月零售業總銷貨價值繼續大幅插水，按年下跌14.5%，奢侈品及藥妝更分別下挫逾三成及逾四成，足證失去內地旅客等於頓失支撐。一損俱損下，整個市道猶如一池死水，再沒有活水注入，香港只有死路一條。

可以看見，自去年2月實施邊境管制措施以來，有關措施不斷收緊，最初僅限於內地來港人士須強制檢疫14日，及後擴至內地以外地區抵港人士；及至3月底，非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境；內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14日內曾到過任何海外國家或地區亦不准入境。時至今日，幾乎跟完全封關無異，連英國載客航班也不准抵港，海外港人抵港後又要隔離21日，由餐飲零售到旅遊酒店皆奄奄一息，香港淪為死城。

更有甚者，港府抗疫無能，香港儼然生人勿近的疫埠，原定去年中推出的「港版健康碼」胎死腹中，連帶「旅遊氣泡」也是出師未捷身先死，港人恍如「被禁足」，連澳門也不歡迎港人。一條港珠澳大橋，頓由連繫三地的「一小時生活圈」，變成分隔三地最遙遠的距離，港人只能坐困疫城望天打卦，別說基層生活維艱，即使經濟無憂的一群也是欲哭無淚，遲早「屈到病」。

誠然，市民明白抗疫的重要性，失去一時的自由若能換來疫症清零，這個代價市民願意付出，但大前提是港府必須要有全盤抗疫計劃，要有的放矢，要雷厲風行，而不是拖拖拉拉，前後矛盾，畏首畏尾。很可惜，港府這一年來的表現令人失望透頂，單是禁足令早在去年12月葵盛西邨及麗晶花園相繼爆疫後已刊憲生效，惟林鄭班子一直未能下定決心，有法不用，甚至今年1月中新填地街唐樓大爆疫，港府仍未知衰，依然拒絕果斷實施禁足令，拖到1月尾才在佐敦實施禁足封區，惟早已錯過最佳時機，縱使之後不斷突襲式封樓強檢，病毒早已遍地開花，徒落得擾民兩字而已。

顯而易見，港府根本沒有清零的決心，直到今日仍沒有訂出清零時間表，全部都是見步行步，敷衍了事，更以為疫苗萬能，心存僥倖，殊不知人算不如天算，疫苗開打後致死致殘個案愈來愈多，市民對疫苗的信心直插谷底，預約率跌至僅三成。實際上，本報早就提醒政府，疫苗開發時間倉卒，不可能一味指望疫苗打救，最重要做好安全評估，給市民信心，無奈言者諄諄，聽者藐藐。一旦連疫苗抗疫這一招都行不通，真不知無能政府還有甚麼抗疫板斧，更不知香港沉淪何時才到盡頭。