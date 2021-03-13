神州觀察：老師暴打學生　法治觀念淡薄

老師打學生，天經地義？別以為這只是「封建殘餘」，就算在標榜法治社會的今天，有此想法的老師亦大有人在，哪怕體罰學生已是明令禁止之事，卻總有人照打不誤，且動輒把學生往死裏打，打起來毫無分寸，絕非為了達到一般的懲戒目的，行為着實可怕。這樣的老師顯然屬於食古不化，現代法治觀念十分淡薄，既然如此，不妨以現代法治工具給他們好好「改造」一下思想。

陝西寶雞市扶風縣某小學一名8歲女學生，近日因數學題寫漏了一個單位，竟遭趙姓女老師捲起書本暴打，以致被打得鼻青臉腫，血染衣衫，眼部挫傷，眼睛結膜出血，視力下降，一隻眼險些失明，簡直慘不忍睹。荒謬的是，校方於事後態度敷衍，既無第一時間將受傷女童送院，又試圖向家長遮掩老師施暴情節；更可氣的是，女童母親於學校撞見涉事趙老師，對方卻表現淡然，並希望為其隱瞞事件，乃至女童母親聲稱已報警，要求對方同往警局做筆錄，趙老師更以約好朋友吃飯為由拒絕。

學生都被打成這樣了，涉事老師還有心情赴約去吃飯？莫說不配為人師，只怕連最基本的人性也難見到，事後之所以能如此坦然，無非證明在這種老師心目中，打學生絕對天經地義。

這也難怪，中國傳統文化中不乏「嚴師出高徒」、「教不嚴、師之惰」之類的說詞，以致私塾先生以戒尺打手板的畫面，至今仍鮮活地躍動於人們的腦海中；加上有「一日為師、終生為父」這種如同「服從權威」式思想灌輸，亦令一代代學生接受了捱打的現實，打傷打殘、乃至被打死也不敢反抗，結果老師不在乎，校方亦總遮遮掩掩，更有學校主張可以懲罰學生，實在不知所謂。

然而社會在發展，法治文明在進步，政府也先後出台了不少相應的法律條文，講明不得以任何方式體罰學生，何況是這種不知輕重的個人發洩式暴行，必須堅決予以制止，不但要將惡師清除出教師隊伍，更需依法追究相應法律責任，以儆效尤。同時需要看到，「老師是人類靈魂的工程師」，老師今天怎樣教，明天就會出怎樣的學生，現今社會禽獸家長層出不窮，虐待子女竟如虐待動物一般，他們的靈魂扭曲、人性道德淪喪，與惡師的「言傳身教」豈能毫無關係？

當然，虐待動物也不行，尤其從某種意義上說，動物是比人類更為弱小的群體，更需要保護，故而虐待動物行為更加不可容忍。可怕的是，這類惡行在社會上亦是蔚然成風，寵物、流浪貓狗遭油淋火燒、生劏活剝的恐怖事件不時見諸報端，堪稱觸目驚心，是甚麽原因讓這些施虐者喪失人性，很值得社會關注；同樣地，盡快推動訂立動物保護法，亦是政府應盡之責。