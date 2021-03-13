世界視線：十二州狀告拜登　紅藍鬥愈演愈烈

美國聯邦最高法院日前拒絕聽取前總統特朗普就敗選結果提出的最後一項上訴，意味着特氏企圖通過司法手段爭取「連任」，正式宣告失敗。另一邊廂，包括密蘇里州、阿肯色州、亞利桑那州等12個由共和黨人執政的「紅州」入稟起訴拜登政府，指控拜登簽署有關溫室氣體減排的行政命令，違反了憲法中的分權條款，侵犯了國會的「專有權力」，同時指出該行政命令造成的經濟後果將是災難性的。

起訴書聲稱，行政命令就溫室氣體排放的「社會成本」作出規定（即每增加一噸二氧化碳或其他溫室氣體，所帶來的經濟及社會成本，聯邦政府可就此制訂更嚴厲的限制措施），屬於國會的權力範圍，拜登政府「以行政侵犯立法」，違反三權分立原則。

帶頭司法挑戰拜登政府的密蘇里州檢察總長施米特表示，拜登減排的行政命令，將扼殺該州大量製造業和農業職位，估計以全國範圍而論，在未來幾十年裏將造成高達一萬億美元的損失。

紅、藍陣營就氣候變化的政策問題，一直南轅北轍。簡單來說，共和黨是傳統石化行業的「守護者」，並支持繼續大規模開採頁岩油；民主黨則主張扶持再生能源的發展。事實上，雙方陣營的矛盾不可調和，最終對簿公堂，已非第一回。早於2015年，美國以共和黨執政為主的24個州和州機構，聯名起訴奧巴馬政府，反對其旨在削減燃煤發電碳排放的「清潔電力計劃」。到了2019年，29個「藍州」組成聯盟起訴特朗普政府，反對放鬆對燃煤發電廠的環保限制。雙方告來告去，鬧得不可開交。

政策問題司法解決，本來就很不理想，特別是特朗普在任的4年裏，在各級法院委任空前數量的法官，會否影響判決結果，難免惹來外界揣測。民主黨陣營的人士便一再抱怨，指法院對參與國會暴亂的特朗普支持者屢屢「放生」。撇開共和、民主兩黨在司法方面的交鋒誰勝誰負，能源行業是資金密集且需要長期投資的行業，不同黨派的政府上台後把政策推倒重來，對投資者來說也是一場噩夢。