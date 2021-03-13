功夫茶：海上廢物成大害　部門推莊最垃圾

開講有話人生不如意事十常八九，咁又係，信神都唔係日日有米派！人生百態唔怕你騎呢怪，最怕你姓賴！早前審計署發表報告，批評政府跨部門處理海上垃圾表現不力。庸官懶政，我哋都見怪不怪咯！有一日，街市冇老鼠，海上冇垃圾，咁先至嚇親人，以為自己都唔知飄遊咗去邊個星球！

嗱！尋日立法會政府帳目委員會舉行公開聆訊，檢討環保署及漁護署應對沿岸垃圾嘅工作，有議員就質疑環保署為何冇就海岸清潔訂定目標及時間表，該如何判斷政府投入嘅資源能有效使用及分配。其實，有目標及時間表都係廢，光說不練有鬼用咩？海上垃圾到處闖蕩，問題係廢官不知從源頭減廢，亦冇加強打擊亂拋垃圾者，加上跨部門一味大耍太極推手，更長年上演「三個和尚沒水喝」嘅故事！

審計署早前指出，漁護署、食環署及康文署等早於2012年已成立跨部門小組，合力處理海上垃圾問題，惟多年來效果不佳，環保署喺海岸清潔嘅監測工作中，有監測紀錄不一致，同時缺乏定期發布海岸地點嘅清潔情況！所以話「徒法不能自行」，有目標及時間表係冇用㗎！個個部門「難得糊塗」，一個二個庸官佛系上身，一味「天上浮雲如白衣，斯須變幻為蒼狗」，乜海上有垃圾咩？

唓！又話「藍色海洋」，又話「碧波蕩漾」，呃鬼食豆腐啦！個海明係滷水大缸，咁多豬蹄漂吓浮吓，幾得意！阿哈！原來係早前爆出嘅「豬蹄事件」：大量豬蹄因颱風關係由廣東虎門漂流到香港海岸，惟署方竟然冇留意到，又指豬蹄不符海上垃圾分類嘅指引，以致該事件要傳媒揭發後先知如何跟進喎！

有議員批評環保署喺「豬蹄事件」中反應遲緩，要傳媒揭發先知道去處理。睇吓只知出高薪嘅廢物點回應，佢話現時已更新對海上垃圾分類嘅指引，而反應慢係最初猜測豬蹄會沉海底，故豬蹄被發現浮於海面，造成問題後反應不及喎！咁講啦！一眾庸官廢吏，高薪低能，處理突發事件嘅應變能力係零！

庸官根本無心工作，連做一日和尚敲一日鐘都懶，部門互不協調，查實係鬥卸膊拖延，講真，佢哋嘅存在根本同海上垃圾冇乜分別！炒晒佢哋反而少咗啲「人形豬蹄」免得眼冤！功夫茶反而認為處理海上垃圾，靠民間更可靠，呢，南韓曾試過展開補貼漁民計劃，回購漁民打撈到嘅海洋垃圾，5年內撈起近3萬噸垃圾，成效超著！呢嗱！依家政府大可讓於反修例風波中被判社服令人士，齊齊清潔海上和沙灘垃圾，等佢哋可以為社會出一分力，功夫茶敢寫包單，一定好過請班高薪廢柴搞環保！