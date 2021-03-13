香港的民生問題主要有三處，一是住房，二是就業，三是醫療。三者都是最為基本。有瓦遮頭，生活便可安穩。有就業，即使工資不高，生活根本便有保證。有醫療，生老病死便解決了大部分，不會受醫療費用牽累。

任何社會都會有收入不均，社會與個人都會有天災人禍，不可能每個人、每個家庭都靠單打獨鬥面對生活的各種不穩定因素來掙扎，社會、政府的作用是集中資源辦事，裨益大眾，也要救急扶危，作為國民的最後支援。只有這樣，才可建立國民的共同歸屬感，團結一致克服任何困難。

住房本來不是大問題，殖民地已經建立基礎，也有新加坡的良好示範。香港近年成為大問題，是官商勾結，為發展房地產，也為地產發展商與炒房輩的暴利，政府減少公屋的建設，抑制土地供應，更借一些經濟學家之口，把公屋出售，既減少公屋的供應，也增加市場炒房。房價高漲，表面上有房者皆得利，實際上地產和金融暴利，貧民受苦，中產者為房貸勞役一生，社會大多數人受損，更讓外力借青年置業的偽命題來製造社會爭端、政治矛盾。

其實解決方法不難，就是大建公屋。香港有地可建，只是官商勾結來抗拒。再加上租務管制，打擊炒房投機。這只不過是套用殖民地政府在中英談判之前的狠招，絕對有效，立竿見影。香港也有大量地區應作舊區重建，既可以減少城市隱患，也可以大事擴張市區，加建公私房屋。

就業也不是難事，過去10多年已經清楚證明，香港與內地融合，700萬人口的城市便可以驟增千萬以至上億人次的消費（商品與服務）。也不單止是實體消費，電商的潛力更大。

香港絕對有條件、有能力成為中國內地消費的供應樞紐，由此而產生的就業是覆蓋全民，而且還有增值升級之餘地。關鍵是政府提供場地、條件（尤其是電商服務的平台、標準與安全），與內地政府建立制度的互通，更方便香港與內地、香港與世界的相通。史上絲綢之路造就中外眾多繁榮大城市，香港得天獨厚，為甚麼卻步不前呢？

醫療也不是問題，香港公營醫療體系居世界前列，過往的困難是政府製造出來，為了照顧私營利益，削減醫療投入，抑制與人口老化、社會進步的同步增長。這純粹是官商勾結，傷害大眾福祉。新冠肺炎疫情反映香港公營醫療的能力，更凸顯制度與政策之不足。政府增加醫療投入，社會中、下層便可以大大減少負擔，由此產生出巨大的經濟、社會、政治效益。