香港一位學者30多年前寫了一篇關於香港社區領袖和地方政治的文章，所謂社區領袖和地方政治，就是區議員和區議會。那時的區議會、區議員默默無聞，毫無作為；今日的區議會、區議員登堂入室，風光無限，直接介入香港建制政治鬥爭。

過去的區議會、區議員幾乎完全政治冷感，現在則政治狂熱，成為政治鬥爭的第一線人物，個個胸懷大志，野心勃勃，尤其在反修例暴亂的區議會選舉中，主張「港獨」之人乘風破浪，一窩蜂選入區議會，之後就要殺氣騰騰拿下立法會，要在行政長官選舉委員會掀起奪權大浪。不過，物極必反，《港區國安法》一出，區議會的作用，那些得意於一時的亂港議員，就要打回原形，鳥獸散也。

根據該學者描述，當年從事區議會工作的「領袖」對「社區感情並不充沛，也談不上社區團結精神」，因為「通常有助於建立社區集體個性的因素——如歷史、文化、政治——在香港社區相當薄弱」，整個社會氛圍是政治低調，「自然產生低調社區領袖」，區議會之間關係鬆散，各自為政，對於社區工作，「領袖本身也缺乏動力和衝勁」。

這些區議員其實更「傾向於信任權威、精英制和家長統治，對區內居民難免隔閡」。那時候的香港，英倫為了對付「97問題」，推出了政制改革，要實施民主普選，把香港權力移交給「本地人」，《中英聯合聲明》也已簽署，北京認可香港政制逐漸走向民主，此乃「一國兩制、港人治港、高度自治」的重要內容。

97年後，這個變化是緩慢的，區議會是諮詢組織，沒有法定權力，區議會服務對象是該區居民，只可向政府就該區事務提出意見。然而，97後的香港在選舉政治衝擊下，一切都變得政治化，一切都在政治狂熱中互動，一切利益都可以通過政治博弈爭取。於是，區議員遂成為立法會選舉中的「超級議員」，可以有100多名議員進入行政長官選舉委員會，儼然是掌握政權力量的重要分子也。