一損俱損，一榮俱榮，特朗普發動的貿易戰和科技戰，不僅損害了中國，也損害了美國，更損害了全世界。去年全球開始出現晶片供應短缺，至今沒有改善，反而愈演愈烈，以致形成連鎖反應，拖累各行各業尤其是汽車產業，許多廠商正面臨大幅減產的壓力，令疫情過後全球經濟復甦蒙上厚厚的陰影。

為甚麼會出現晶片荒？除了受到疫情影響，主要還是貿易戰和科技戰惹的禍。美國肆意揮舞制裁大棒打壓中國科技企業，嚴重干擾全球產業鏈和供應鏈的正常發展，結果既害人更害己，受傷最重的反而是美國企業。

美國經濟受到疫情重擊，本已五勞七傷，加上晶片供應短缺，更如雪上加霜，這不是搬石頭砸自己嗎？最近傳出美方有意放寬中企部分採購禁令，中美亦即將舉行高層戰略對話，似乎意味着拜登政府比較務實，不像特朗普那樣一味蠻幹。畢竟形勢比人強，美國本身問題多多，拜登不得不面對現實。

不過，這並不表示中美緊張關係可以紓緩。美國為了維護本身霸權，必定全力遏制中國崛起，這已成為其基本國策，不以人的意志為轉移。更何況，美國打壓競爭對手從來不手軟，日本東芝、法國阿爾斯通、瑞典愛立信和德國西門子等外國企業都領教過美國的霸凌手法，中國企業又豈能幸免。說到底，命運必須掌握在自己手裏，中國企業要避免被美國針對和封殺，唯一辦法就是獨立自主，不再依賴別人。

中國每年進口晶片逾3,000億美元，比進口原油還要多，既然需求這麼大，為何不自己研發？很明顯，中國不是沒有能力研發晶片，而是急功近利，認為「造不如買、買不如租」，寧願向洋人進貢，也不願自主研發，以致一直仰人鼻息，一遇封鎖即「休克」。今次晶片荒既是危機，也是契機，如果中國企業能夠吸取教訓，加快研發，未嘗不能化被動為主動。