壹傳媒黎智英雖然官司纏身，被撤銷保釋，羈押在赤柱多時，表面上插翼難飛，實際上卻仍然沒有一宗入罪，涉及他的案件都出現不少古古怪怪現象，特別是莫名其妙的拖延甚至不了了之，涉不當秘捐泛民主派以及非法佔中都逍遙法外，更令人氣憤是2017年維多利亞公園六四集會期間，黎涉嫌刑事恐嚇東方報業集團記者，有圖有片為證，但拖延了兩年半才檢控，《東方》及受害記者先後17度去信律政司質問案件進度，律政司都虛答了事，最終雖然帶上法庭，表證成立，竟裁定黎刑恐罪名不成立，但律政司拖到上訴限期的最後一日才提出上訴，而且至今近半年都沒有下文，上訴聆訊的開審日期還沒有定案，難道又想不了了之，當冇咗件事？

不單止司法機構拖，甚至證券監察機關也「高抬貴手」。黎智英涉欺詐及違反《港區國安法》被捕後，壹傳媒股價於去年8月至12月多次出現大幅波動，對散戶非常不利，然而半年後，證監會的調查仍無結果，亦沒有主動交代進展，調查進度如此緩慢，令人失望，關注組織指證監會只「hea覆」他們，說程序進行中，不方便透露詳情。情景似曾相識，和律政司對《東方》17封信的反應如出一轍，變相縱容歪風。果然壹傳媒股價在本周一又有異動，最多下瀉近12%，收市報0.19元，跌6.86%，再創近8個月新低，各界惟有再度催促徹查，呼籲當局盡快正視事件。夜長夢多，愈拖得耐，涉事的人便多一分機會甩身。

人做事，天在看，拖得一時，拖不到一世，黎智英在2019年8月18日的反修例「流水式集會」涉及非法集結案，紛紛擾擾多時，始終都要上庭審訊，控方舉證完畢，表證成立，會不會重演刑恐案的下場，判黎智英無罪？大眾拭目以待，看看我們的法院如何演繹正義吧！