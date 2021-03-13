「英國皇帝是黑人。」若有人說出這句話，大家的反應肯定是：「有冇搞錯！」「亂噏！」「唔好玩啦！」為何不少人認為這是無可能？因為英國帝制是家天下，而且是家族內傳承，有嚴格的傳承系統，逾越不得。

英國哈利王子及其妻子梅根最近接受美國名嘴奧普拉兩小時訪問，對英國王室掀起一次「有如按了核武按鈕」的震動。在訪問中，梅根提出了不少嫁入王室後的委屈，包括：一、懷有兒子阿奇時，有人討論阿奇的膚色「有幾黑」。二、有人告知她阿奇不會有王子銜頭。三、有王室人員不斷流傳其欺負王室工作人員。四、遭受傳媒欺凌，包括：（1）歧視她是有黑人血統的美國人，做過演員和離過婚。（2）同樣是懷孕，同樣是用手掩蓋孕肚，《每日郵報》形容凱瑟琳王妃（威廉王子妻）的動作溫柔，梅根則被評為失禮。（3）吃牛油果，報章以溫馨筆調描寫凱瑟琳，梅根則被借題發揮，以《梅根最愛的牛油果零食──所有千禧一代的最愛，加劇了人權侵犯、乾旱和謀殺》為題，探討牛油果種植背後的不公平。五、她曾向王室人員求救而不得要領。六、她出現嚴重的心理問題，曾萌生自殺念頭。

訪問出街後，英國王室內部強烈不滿，但低調處理。筆者有興趣的，不是英國王室版的「延禧攻略」，而是事件反映出英國帝制的笑話，與現世的不協調！中國傳統也有「一入侯門深似海」，嫁得入「侯門」，就要吃得鹹魚抵得渴，特別是宮廷內由文化到規則，由生活到行為，都另有一套，只有你遷就它，它不會跟你走。而今次事件亦反映出英國另有兩大範圍，值得思考。

第一是英國人極勢利，在王室內，哈利王子排名較低，其子阿奇更不入流，以致對阿奇的保護，備受忽略和歧視。更過分的是報章也採取同樣態度，重凱瑟琳而踩梅根，這是地位因素還是歧視梅根出身：黑人血統、演員、離婚婦人、不夠高貴？一個自稱文明、民主、自由、人權的國家不應如此。但勢利和反文明的情況，似乎是根深柢固。

第二是更有趣和更需探討的問題：英國王子甚至皇帝可以是黑人嗎？過往說出來是天方夜譚，王室婚姻都是名門正娶（嫁），但近一、兩代王子們都要自由戀愛，非門當戶對，現在英國多了不少來自非洲和南美洲非白人血統的公民，未來王子和公主都有可能是「深色皮膚」。梅根事件有沒有牽涉種族歧視？有，英國王室如何改錯？長遠是取消對王子和公主的戀愛和婚姻有死硬規條？還是英國王室也歡迎有黑人王子、王儲和皇帝？抑或是取消帝制？吃花生，等着看！