一條《港區國安法》，成為了反對派的墳墓。繼大漢奸黎智英被收監，47名反對派政客大部分被收押，已預示了搞亂香港沒有好下場，各人亦大難臨頭各自飛。

繼公民黨爆發退黨潮後，準備人生更精彩的楊岳橋、譚文豪、郭家麒，除了跟隨退黨，其社交平台專頁亦突然離奇消失，疑為消滅「罪證」；梁耀忠的街工更急忙與民陣割席，表明未來不會參與民陣工作及會議。樹倒猢猻散，牆倒眾人推，信焉！

據指，警方國安處正調查民陣有否收受美國資金，倘屬實將會取締。民陣其後發聲明否認收受外國資金，召集人陳皓桓強調民陣由多個團體及本港市民建立，目的在於建立一個合法、和平、理性、非暴力平台，讓香港市民發聲，簡直將這個政治組織說成乖過小羔羊，純過蒸餾水。

好一句「合法、和平、理性、非暴力平台」！人們但知前年黑暴爆發，幾乎每次遊行都由民陣帶頭，中途必會演變成堵路縱火，投擲汽油彈，打砸燒不停，「裝修私了」不斷，何來「合法、和平、理性、非暴力」？期間港英旗、英國旗、美國旗滿天飛，說沒有收受外國資金，真是傻子才會信。睜大眼講大話還當市民失憶，這樣的組織根本沒有存在價值，還不取締更待何時。

一句到尾：早知今日，何必當初。反對派政客以為勾結外部勢力，有英美政客撐腰，就能奪權變天自封為王，一直將別人當成紙老虎。殊不知紙老虎不是別人，而是這幫學人搞政變的嘍囉，一條國安法足以嚇到他們屁滾尿流，上到法庭還淚流滿面，說好的無畏無懼、齊上齊落早已拋諸腦後，直情希望自己從沒說過、從沒做過，還急急刪除罪證，直教支持者情何以堪！

如今換來的不僅是牢獄之災，更是當局對香港的管治權愈收愈緊，害己害人，香港人真是多得他們不少！