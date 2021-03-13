橫眉冷看：樂觀的人感恩有半杯水-陳偉強 大學講師

有一個老掉牙的比喻，但細心玩味，卻是歷久常新。內容說桌上有半杯水，悲觀的人慨嘆只剩一半，樂觀的人卻感恩還有半杯。要是問兩種人生態度，哪個更可取，相信大部分人都會推崇樂觀的一種。

中國內地跟西方國家競賽，我素來看好內地，原因不為別的，就是因為內地有很多人，指着半杯水仍然能夠發出感恩的微笑，用當代語言表達，就是較具正能量。

以2020年全球的新冠肺炎疫情為例，中國是第一個重災區，由1、2月起，多個大城市被封，居民被禁足在家。當時西方的疫情尚未爆發，不少外國評論者大言炎炎，批評中國的封城措施是如何慘無人道。

那時候，我特意找來內地的微博瀏覽，事前估計民眾在留言中難免也會表現恐慌，甚至心生怨懟。但是看了幾十條訊息之後，便開始感到驚訝，因為我發覺大部分留言非但沒有抱怨，還由衷地對有關的措施表示支持和體諒。在朋友圈中，人們都互相鼓勵對方要堅持禁足，理由是：「這個時候可別添煩添亂，不出戶，保障自身安全，就是對社會最大的幫助。」

我欣賞的一位內地年輕歌手，性格素來閒不住，他當時身在內蒙古，按理新冠肺炎疫情不會如大城市般嚴重，但是他也積極響應有關措施，足不出戶，在家整整待了17天。

反觀世界其他地區，能夠像內地人般充滿正能量、對前景充滿信心者並不多。事實上，西方的管治者不是不想多做有建設性的事，但是民眾心眼兒太多，對政府諸多刁難，甚至刻意挑釁。歐洲一度疫患肆虐，確診人數飆升，危城告急，當地居民卻還聚集示威，抗議禁聚令，在街頭跟防暴警察打打鬧鬧。西方的政治教育自以為高明，對管治者有太多批判、質疑，負能量充斥朝野，如此一來，又豈不招致禍亂叢生？