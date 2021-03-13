疫苗打得快，興奮咪見怪！是這樣神奇嗎？港產官僚至叻將手上一副好牌變成爛牌！冇錯，香港財赤高極庫房都仲有大把銀両，政府都好快訂到新冠疫苗，市民亦開始接種，之不過澳門又係醒好多，唔似香港咁盲起哄，高官做騷一味表演興奮打針！阿哥，你估打嗎啡咩，High成咁！

嗱！本報一直關注市民打疫苗嘅反應，本報「正論」接二連三指出要正視異常接種事故，切勿「人命視作試驗品，為求湊數擴打針」，皆因沒有甚麼比人命更重要！庸官一味大放厥詞，自己快慰貪口爽，像禁聚令，像禁堂食，廢官說了算，佢話晚上6點後禁堂食，彷彿6點前病毒都會自動自覺去瞓覺！庸官話「兩種疫苗都有品質保證，打好過唔打」，依家12日死4人，全部都係接種科興疫苗，本報一早已質疑是否應該停一停諗一諗，可惜言者諄諄，聽者藐藐，結果最終政府又係要跪低！

事實上，內地根本不建議60歲以上人士及長期病患者打科興疫苗，澳門亦有一定嘅指引；本港庸官則反其道而行，把長者列入優先接種疫苗群組，結果不斷有死亡事故和不良反應發生，令全城驚恐，在接種率急跌及外界炮轟下，港府只好認衰，衞生署發布打針指引，列明糖尿病、高血壓、持續有心口痛或氣促、有甲狀腺問題且未能透過藥物控制等不宜打針！

一早咁做或許不至於搞出咁多不幸事件，畢竟人命關天，豈可掉以輕心？如今亡羊補牢，點都好過成日搬出專家，一言九鼎卻愈講愈混亂，反正講完信不信由你，而庸官就只懂卸膊：都叫你哋諮詢家庭醫生㗎啦！甚至涼薄到話：打針係個人選擇！看官，廢官無能，靠害市民！你話遲來嘅補鑊，對死者來說是否死得冤枉？一物失稱，亂之端也。一針安排失當，明明不應讓長者優先注射，出咗事，本報認為應叫停，庸官仍如盲人夜闖鱷魚潭，香港唔「香」？奇矣！