美英為首的五眼聯盟近年緊密合作，在香港導演了一場最終未如願成功的顏色革命，反而促使《港區國安法》的制訂及實施，境外反華勢力長期豢養的大小頭目紛紛就逮。「35+攬炒」奪取香港管治權的政治陰謀功虧一簣，但並不表示從此天下太平，因為英國幾百年殖民統治的經營經驗和資本積累，確有其獨到的看不見的影響和聯繫。

最近英女王發表一篇儼然仍高高在上的國際文告，慰勉其昔日殖民地國家的子民時，錄影畫面刻意鋪排她走過左右兩旁直插着的英聯邦國家的旗幟。所以，對於殖民地的統治後遺症，必須要學新加坡前總理李光耀堅持去殖化的政治智慧和鍥而不捨的鬥爭精神。

過去兩年，香港在世紀黑色暴亂和世紀疫情的鬥爭中，有不少未解的怪事，不是很值得人們深思嗎？咄咄怪事說明，英國留下的「冷灶」正在不斷發揮作用。選舉事務處的選民名冊被盜，本是極之嚴重的政治盜竊大案。破案不成，沒官員需要問責懲處，當局也沒提出任何改善防盜和補救新方案，不了了之，豈不怪哉？

前年區議會選舉投票前夕，佔領理大暴徒聲明區選不能改期，否則與理大玉石俱焚。與此同時，百多個前高官，都是前司長局長署長或處長級和港英舊電池，聯署聲明要求政府必須如期舉行選舉，竟獲特區政府言聽計從，豈止合作無間那麼簡單？

前廣播處長兼香港電台台長梁家榮被提前解約，可是梁家榮管治的5年來，眾多醜事爛事的提刀人仍安然無恙，利用節目動員市民「六四」集會的蘇敬恆、為「台獨」重返世衞搖旗吶喊的唐若韞，仍老神在在。廉政公署對港台的爛帳視而不見，豈不予人選擇性執法，棄車保帥，設法保衞反政府的輿論碉堡可以繼續作惡的感覺？

本屆政府餘下任期只有一年多，律政司仍未檢控非法佔中尚未交審的數百人，豈不是擺明縱奸護惡嗎？