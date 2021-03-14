世界視線：印度購俄武器　美國會否制裁

美國國防部長奧斯汀即將訪問印度，外界普遍相信兩國將謀求加強軍事合作，以共同應對中國在亞太地區日益增長的影響力。與此同時，新德里當局最近進口了5套俄羅斯的S400防空導彈系統，按照華府公布《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）的規定，華府要不要制裁印度？

事實上，美國國務卿去年底宣布，根據CAATSA制裁土耳其，以報復對方購買了S400防空導彈系統，當時印度媒體就擔憂，美方此舉意在向其他國家示警，不要向俄羅斯購買武器，其中包括在2018年敲定向俄購買S400系統的印度。

有迹象顯示，華府並不會像對付土耳其那樣對付印度。前美國駐印度大使賈斯特在今年初的告別演說中，提醒新德里必須在武器採購上「作出選擇」，但同時強調CAATSA「並非針對盟友」，似乎預示在是否制裁的問題上，華府有一定的彈性。正如有專家指出，當下中國與印度的關係日益緊張，對華府來說，當印度這個友好國家在中國的西面進行牽制時進行制裁，至少在時機上並不成熟。

亦有專家指出，美國對印度採購俄製軍備的態度，取決於華府認為中國還是俄羅斯的威脅更大，拜登政府目前正拉攏印度、日本和澳洲等國共同遏華，中國早已取代俄國，成為美國的頭號敵人，相信印度不會步土耳其的後塵。當然，山姆大叔豈是那麼容易打發的，CAATSA內有所謂豁免條款，包括相關國家正採取步驟減少俄國武器的庫存；並對美國利益至關重要的其他安全事項上與美國合作。據統計，印度對俄國武器採購比例，由2010-2014年的70%，降低至2014-2018年的58%，反而採購美式裝備的金額卻有長足增長，據報道印度將批准價值30億美元的訂單，洽購30架MQ-9B「海上衞士」武裝無人機。

印度一直希望能成為真正大國，去年軍費開支僅次於美國和中國，排全球第3，但人均國民生產總值卻在全球150名開外。印度目前已陷入經濟衰退，莫迪的強國夢還可以繼續做下去嗎？